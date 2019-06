L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato a ciascun simbolo zodiacale esorta ad approfondire le sensazioni amorose, avviando una trasformazione benefica per la felicità della relazione a due.

Previsioni astrali emotive dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra sfera sentimentale è soggetta a cambiamenti richiesti da Saturno, che con il suo rigore vi richiama e vi consiglia di cambiare qualcosa che nuoce al benessere di coppia. Anche la vicinanza di Urano innesca eventi imprevedibili, quindi via libera al rinnovamento.

Toro: molto perspicaci con Mercurio che incrocia le sue energie con Urano, riuscirete a trovare la soluzione giusta nei confronti di alcuni problemi inerenti la coppia. Magari questo potrebbe essere il momento giusto per risolvere alcune problematiche che avevate rimandato da tempo.

Gemelli: Venere insieme agli influssi lunari vi suggerisce di avviare un processo di trasformazione benefico per l'amore. Adesso non potrete rimandare più la risoluzione di alcune problematiche che avete tenuto nascoste per troppo tempo.

E' giunto il momento di progredire.

Cancro: una grande forza di volontà vi spinge ad affrontare le situazioni inerenti la coppia con decisione. La Luna influisce benevolmente dal domicilio dei Pesci e vi rende più consapevoli dei sentimenti che provate, anche se a tratti sarete soggetti a sbalzi d'umore che si faranno sentire nella relazione.

Leone: la vostra vitalità in coppia è esuberante e quasi incontenibile. Marte e Mercurio dal Cancro vi garantiscono l'energia giusta per progredire e le novità di certo non mancheranno ad arrivare dritto al vostro cuore, ma dovrete avere maggiore stima di voi stessi.

Vergine: la vostra immaginazione in coppia è distorta da un'opposizione Luna-Nettuno che vi rende quasi paranoici e gelosi nei confronti del partner. I vostri nervi sono a fior di pelle, quindi cercate di contenere questa carica energetica negativa che nuoce alla relazione a due.

Rinnovamento nell'oroscopo dell'amore

Bilancia: siete molto vivaci in coppia, eccitati da un influsso incontenibile di Marte e Mercurio derivante dal cielo astrologico del Cancro.

Attenzione a non lasciarvi prendere troppo la mano da questa carica aggressiva che potrebbe scatenare litigi in coppia.

Scorpione: buono l'equilibrio psicofisico per voi amici dello Scorpione. I vostri sentimenti sono elevati e l'intesa con il partner è alle stelle per via di un approfondimento amoroso quasi mistico che vi suggerisce Nettuno in sinergia con Luna.

Sagittario: le combinazioni planetarie derivanti dal cielo astrologico dei Pesci influenzano la vostra sfera affettiva rendendovi eccessivamente sensibili.

Il vostro inconscio è vittima di una passionalità eccessiva che si esprime nei confronti del partner con crisi di gelosia.

Capricorno: i vostri progetti di coppia sono troppo vasti e utopici, forse perché spinti da un vostro desiderio di ottenere conferme dalla relazione per potenziare la vostra autostima. Che ne dite di aprirvi maggiormente all'ascolto del partner? Forse può consigliarvi qualcosa di più costruttivo.

Acquario: in coppia, vi muoverete con disinvoltura e sarete molto convincenti utilizzando tutta la vostra decisione che lusinga il partner, poiché è celata dai vostri modi garbati.

Riuscirete a ottenere ciò che volete, confermando la vostra superiorità pur senza offendere la persona amata.

Pesci: l'aspetto Sole e Luna in trigono denota un potente flusso di energia che riguarda i sentimenti e la vostra coscienza. Vitali e in pace con voi stessi, non avrete difficoltà a esprimere i sentimenti che provate per il partner. Il Sole mitiga in voi stessi una tendenza a riappacificarvi troppo velocemente, quando dovreste guardarvi interiormente più spesso.