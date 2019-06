L’Oroscopo del 17 giugno è pronto a svelare che cosa riserverà la giornata d’inizio settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Molti di voi devono affrontare degli ostacoli mentre gli altri devono fare chiarezza. Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata di lunedì da Ariete a Pesci.

Oroscopo di lunedì 17 giugno da Ariete a Vergine

Ariete – L'estate di solito vi rende sempre protagonisti e attivi. Avete grande volontà di recupero rispetto al passato.

A volte vivete momenti di forte stress, forse perché prendete il lavoro di petto. Vi impegnate molto nell'amore e in tutto ciò che vi circonda.

Toro – Giornata un po' confusa che tenderà a peggiorare nei prossimi giorni. Siete in uno stato di ansia che molte volte provoca una certa aggressività nel linguaggio. Di solito siete persone tranquille ma se vicino avete una persona poco chiara, nascono delle perplessità. Fate attenzione alla questione economica.

Gemelli – Molti di voi in questo periodo devono superare dei disagi e i contrasti che si possono riversare sulla famiglia. Mettete da parte le vostre responsabilità e concentratevi sul divertimento. L'amore è nel vostro orizzonte.

Cancro – Questa è una giornata di riscatto. In passato, è stato un periodo pesante nel quale avete dovuto lasciare un progetto o magari vi siete lasciati convincere che sarebbe stato difficile iniziare un nuovo percorso.

Cercate di resistere e vivete l'amore con più entusiasmo.

Leone – La settimana scorsa non è stata granché, e ora avete voglia di riscattarvi. Una cosa, però, prioritaria del momento è ritrovare serenità. Fra qualche giorno risolverete piccoli e grandi problemi con maggiore tranquillità. Anche l'amore, assente da un po' di tempo, può tornare protagonista.

Vergine – Questo lunedì parte con qualche piccolo problema che in settimana tende a migliorare.

Non dipende da voi se ci sono conflitti, ma qualcuno non è d’accordo con le vostre decisioni. Fate molta attenzione sul lavoro e tenetevi lontani da persone che istigano. Se non state vivendo una storia forte, entro fine mese potreste avere qualche sorpresa.

Previsioni giornaliere da Bilancia a Pesci

Bilancia – Nuova settimana, nuova preoccupazione. Molti di voi cercano di mantenere una certa tranquillità ma spesso non ci riescono. Chi di voi lavora per un’azienda è sempre sotto pressione o sente il peso delle responsabilità.

Molti lavoratori vorrebbero lasciare ma non sarà facile cambiare o cercare qualcos'altro.

Scorpione – Alcuni di voi vogliono innamorarsi di nuovo. Le coppie che hanno buone fondamenta si trovano in perfetto accordo con il partner. Coloro che sono in crisi possono recuperare ma ci vuole un po' di tempo. In questi giorni si raccomanda di stare di più con la persona amata.

Sagittario – Giornata movimentata per l'amore. Se in coppia c’è stata una crisi, ci vuole tempo per recuperare e nei casi più gravi ci vuole molta volontà da entrambe le parti.

Organizzate qualche gita, servirà per passare più tempo insieme e chiarire con più tranquillità.

Capricorno – La giornata di lunedì parte in modo molto lento, magari qualche disturbo fisico vi rallenta. In questo periodo molti devono attendere per una risposta. Parte dei cambiamenti e delle decisioni avverranno il prossimo mese. Molta pazienza anche in campo sentimentale.

Acquario – Molti di voi hanno le idee chiare su cosa vogliono fare in futuro. Avete grande genialità e sviluppate sempre progetti nuovi. Alcuni vivono un malessere, soprattutto coloro che hanno un lavoro fisso e che non trovano più nessuno stimolo per continuare quell'attività. Giornata adatta anche per avere certezza su un rapporto sentimentale.

Pesci – Giornata particolare per le coppie. Bisogna fare pulizia di tutti i rapporti fallimentari. Anche nelle coppie di lunga durata ci sono state, negli ultimi tempi, delle incomprensioni e poca comunicazione. Molti si sentono soli anche se convivono. Eliminate le negatività e fate tanta riflessione.