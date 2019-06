Saranno giornate vantaggiose per Scorpione e Toro, che per quanto riguarda le questioni lavorative e gli affari avranno una marcia in più. Venere dissonante continua ad ostacolare la Vergine, anche se questa settimana si rivelerà la più fortunata del mese per il segno. Durante il weekend la Luna in Pesci potrebbe provocare nei Gemelli delle delusioni. Di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 17 a domenica 23 giugno 2019 per tutti e dodici i segni dello Zodiaco.

Oroscopo della settimana, dal 17 al 23 giugno

Ariete: la settimana inizia in maniera abbastanza tranquilla per il segno, le giornate di lunedì e martedì saranno piene di energia e ottimismo. Da mercoledì l’opposizione della Luna cambierà le carte in tavola, potrebbero nascere delle preoccupazioni per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Weekend di recupero, entro la fine della settimana sarà possibile risolvere le problematiche e dedicarsi all’amore.

Toro: le prime giornate della settimana saranno abbastanza faticose, la tensione accumulata durante quelle precedenti sembrano non volervi lasciare andare. La Luna in Capricorno si rivelerà vantaggiosa a metà settimana e vi permetterà di ritrovare la serenità, avrete meno grattacapi e potrete concentrarvi sul lavoro. Durante il fine settimana qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie, meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare le situazioni stressanti.

Gemelli: periodo alquanto monotono per il segno, almeno fino a venerdì le giornate scorreranno lentamente e qualcuno potrebbe sentirsi abbastanza annoiato. Quella di sabato 22 giugno sarà la giornata più positiva del periodo, godrete di una grande energia e prediligerete serate in compagnia e luoghi affollati per trascorrere dei momenti di svago. Domenica la Luna in Pesci potrebbe rendervi malinconici.

Cancro: il tuffo nella nuova settimana sarà leggermente fiacco, fino alla giornata di giovedì sarete assorbiti completamente dal lavoro e vi resterà poco tempo da dedicare a voi stessi e agli affetti più cari.

Da giovedì ci sarà una ripresa per quanto riguarda i sentimenti, potrete trascorrere dei momenti di serenità ed armonia all’interno del rapporto di coppia. I single alla ricerca dell’anima gemella dovranno aspetto ancora un po’ prima di incontrare la persona dei loro sogni, tuttavia si potrebbero fare degli interessanti incontri occasionali.

Leone: la settimana inizia in maniera vivace e dinamica per il segno: purtroppo questa vantaggiosa condizione non è destinata a durare.

Durante il fine settimana l’influsso della Luna in opposizione vi provocherà tristezza, sarete più irritabili del solito: litigi e discussioni potrebbero nascere in ambito lavorativo e sentimentale. Non è inoltre da escludere che qualcuno risenta di un calo di energie e accusi fastidi fisici a gambe o schiena.

Vergine: questo mese di giugno non procede senza preoccupazioni e tensioni per il segno, tuttavia quella che sta per iniziare sarà una settimana molto vantaggiosa, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Qualcuno potrebbe avere una giusta intuizione ed iniziare un progetto importante, destinato a regalare belle soddisfazioni future. Il weekend sarà un momento positivo per il fisico, le energie non mancheranno, così come anche la voglia di fare.

Bilancia: le giornate iniziali della settimana si riveleranno abbastanza pesanti per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo: ci saranno delle problematiche da risolvere. Inoltre, lo stress e la tensione accumulata potrebbero mettervi sul piede di guerra, litigi e discussioni potrebbero nascere con colleghi e superiori. Vi aspetta però un weekend di grande recupero, vi sentirete curiosi e socievoli.

Scorpione: la terza settimana del mese di giugno si rivelerà costruttiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda le questioni pratiche e gli affari. Gli astri sono dalla vostra parte e potrete ottenere soddisfacenti risultati. Il fine settimana al contrario potrebbe rivelarsi meno positivo, la tensione e lo stress accumulati potrebbero avere la meglio.

Sagittario: inizio settimana decisamente positivo per il segno. A partire dalla giornata di venerdì potreste subire un rallentamento, domenica la Luna in Pesci assorbirà le vostre energie, meglio concedere a mente e corpo un po’ di riposo.

Capricorno: la Luna nel segno durante le giornate centrali della settimana vi darà una forte carica, che potrete impiegare al meglio nel lavoro. È un quadro astrale molto positivo, che se ben sfruttato potrà regalare grandi soddisfazioni. Anche per quanto riguarda l’amore sarà un momento interessante e i single alla ricerca dell’anima gemella potrebbero fare degli incontri interessanti. Weekend di relax.

Acquario: quella che sta per iniziare sarà una settimana decisamente positiva per il segno, le giornate scorreranno serene e senza preoccupazioni. Tuttavia da venerdì la Luna nel vostro segno vi spingerà a riflettere più attentamente sulle questioni sentimentali, qualcuno potrebbe rivedere la propria posizione. Recupero per il fisico.

Pesci: settimana frenetica ed impegnativa, il lavoro assorbirà tutte le vostre energie, ma arriveranno anche belle soddisfazioni. Il fine settimana sarà un momento più sereno, la Luna nel vostro segno vi spingerà a staccare la spina e a trascorrere qualche momento di spensieratezza insieme alle persone che amate. Incontri favoriti per i single.