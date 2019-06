Nuovo appuntamento con l’Oroscopo della settimana compresa tra lunedì 17 e domenica 23 giugno. Le previsioni astrologiche per i dodici segni zodiacali forniscono tutte le novità che porteranno gli astri per il campo sentimentale e lavorativo di questa nuova settimana.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete – Inizio settimana contrastante con molti dubbi. Avete faticato nei giorni scorsi, ora vi sentite stanchi e anche un po' depressi. Avete bisogno di recuperare un po' di soldi.

Interessante pure qualche lavoro part-time, anche se sembrano dei lavori che finiscono in breve tempo, sono destinati ad avere successo. Non dovete negare che potrebbero darvi visibilità e farvi conoscere in qualche azienda. L'amore non corrisposto fa molto male, ma non è la fine del mondo.

Toro – Settimana particolarmente importante per i sentimenti. Se c'è qualcuno che vuole fare breccia nel vostro cuore e voi siete ne siete attratti, fategli capire che avete bisogno di tempo prima di buttarvi a capofitto in una specie di relazione.

Non dovete rivelare tutto in una sola volta. Siate socievoli ma allo stesso tempo un po' misteriosi.

Gemelli – Dovete riflettere molto sulla vostra situazione sentimentale. Le coppie che vanno avanti da tempo non hanno grosse difficoltà, ma solo delle piccole incomprensioni. Potreste distrarvi un po' di più e staccare la mente da alcune preoccupazioni. L'ideale sarebbe una breve vacanza al mare.

Cancro – Settimana tosta e piena di agitazione. Avete l’umore altalenante: un giorno vi sentite giù e quello successivo su, e il loop continua.

A volte prendete le cose troppo di petto e ciò complica un po' le cose. Sul lavoro avete troppe persone che vi contrastano. Perciò meglio appoggiarsi di più sui sentimenti, ma per amare ed essere amati dovete essere positivi.

Leone – Avrete la fortuna dalla vostra parte. Fino a ora i vostri progetti erano solo in programma mentre adesso li potrete realizzare. Nei prossimi giorni l'amore avrà un ruolo irrilevante, ma ricordatevi che anche voi avete bisogno di una spalla e di protezione.

Vergine – La settimana passata è stata stancante. È opportuno dimenticare il passato, soprattutto se vi ricorda una persona o una situazione che non tollerate più. L'inizio settimana favorisce le relazioni sociali. Si consiglia di non chiudervi a riccio, dovete reagire e cancellare il passato anche se a volte è difficile.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia – Alcuni non sono convinti dell'amore e, per tale motivo sono sempre nervosi.

Siete troppo presi dal lavoro al tal punto da trascurare il vostro partner. Dovete fare molta attenzione, alcune cose del passato potrebbero ritornare a galla. I single, invece, sono pronti a sistemarsi.

Scorpione – Giornate particolari che per alcuni di voi potrebbero essere rischiose. Chi deve saldare un debito o deve fare chiarezza con il partner, potrebbe sentirsi molto agitato. Dovete isolarvi da ciò che vi preoccupa. Quando la mente vi ricorda qualcosa di spiacevole e vi viene il nervoso, pensate ad altro, magari di più banale.

Sagittario – È molto importante per voi cambiare e non fare sempre le solite cose che non vi motivano. Alcuni sposati da anni cercano diversivi. Si raccomanda di non scambiare questa noia per una delusione frutto del destino. Cercate un nuovo progetto e sprigionate la vostra creatività. Le coppie che non hanno stabilità risentiranno di una grande tensione.

Capricorno – Questa nuova settimana vi porta a riflettere sull'amore o sulla vostra condizione di vita. Non siate pessimisti, affrontate le cose con coraggio. Per chi può permetterselo, un viaggio farebbe bene. Dovete allargare il giro delle conoscenze e guardare attorno. Ci saranno giornate di recupero e la possibilità di scegliere alcune cose.

Acquario – Alcuni di voi che hanno un partner molto fermo nelle proprie convinzioni o poco creativo, hanno qualche problema di coppia. In questi giorni dovete essere prudenti anche a livello fisico, potrebbero tornare giornate agitate e polemiche. Si consiglia prudenza, meglio evitare stanchezza e nervosismo.

Pesci – Molti di voi hanno voglia di liberarsi di un peso e dire ciò che volevano da tempo. Le storie importanti continuano a fiorire, mentre chi è solo ha paura di mettersi in gioco. Nel lavoro non avete avuto la crescita desiderata e sicuramente dovete fare dei cambiamenti, anche all'interno della stessa azienda.