L'Oroscopo di lunedì introduce dei consigli utili per progredire in amore ed emergere in ambito professionale. Complici le previsioni astrologiche fortunate che si basano sullo studio di transiti planetari carichi di energia positiva.

La fortuna indagata nell'oroscopo di lunedì

Ariete: un dialogo molto frizzantino e leggero vi fa approfondire le sensazioni a due senza che ve ne accorgiate. Riuscirete così a dire cose piccanti con un'ironia scherzosa molto apprezzata dal partner.

Pubblicità

Pubblicità

In ambito lavorativo, siete pronti a sfidare le difficoltà con coraggio.

Toro: le finanze si incrementano per voi amici del Toro e anche l'amore prende il volo. Solo cercate di tenere a bada un istinto possessivo troppo pronunciato nei confronti della persona amata, che vi fa sbuffare ed esplodere di gelosia se qualcuno punta gli occhi su di lui/lei.

Gemelli: Sole e Venere è un'accoppiata vincente e molto romantica per voi amici dei Gemelli, approfittatene dunque e tenete a bada un istinto capriccioso che a volte vi mette troppo in primo piano, smorzando i sentimenti proprio per seguire i vostri istinti orgogliosi.

Sono previste buone entrate monetarie in ambito lavorativo.

Cancro: sarete molto impegnati in ambito lavorativo, non avendo un attimo di tregua ma di ritorno a casa, non permettete alla stanchezza e ai pensieri di trascurare gli affetti e le sensazioni amorose, Mercurio in sinergia con Marte ve lo impongono.

Leone: è buono l'amore per voi amici del Leone e anche l'atteggiamento nei confronti delle nuove opportunità sentimentali. Forse le amicizie non vi entusiasmano più di tanto per via di una differenza di vedute che vi infastidisce.

Pubblicità

Il lavoro risente di una certa pigrizia.

Vergine: mancate di stimoli nei confronti dell'amore e anche in ambito lavorativo, schivate la competizione ed evitate una lotta costruttiva per evolvere. Purtroppo continui dissensi vi impediscono di raggiungere la concretizzazione dei vostri desideri.

Previsioni astrologiche giornaliere dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: tutto procede in modo tranquillo in famiglia e negli affetti, attenzione solo a non lasciarvi andare in maniera eccessiva ai piaceri della vita.

La vostra simpatia non passerà di certo inosservata in gruppo e in ambito professionale, dove le vostre capacità sono acuite dagli influssi benefici di Giove.

Scorpione: la vostra carica intellettiva è davvero al massimo e la investirete tutta nel lavoro per dare il meglio di voi stessi. In amore, un Nettuno trascendentale rende i sentimenti più filosofici e l'amore acquisterà un sapore diverso. L'aria diventa intrisa di romanticismo tutto intorno a voi, respirate quindi a pieni polmoni.

Pubblicità

Sagittario: la Luna nel vostro segno vi spinge ad acquisire maggiore consapevolezza di voi, utile per progredire sia in amore che in ambito professionale. Dovrete solo accettare le vostre debolezze e limitare la vostra smania di ottenere tutto e subito, ascoltando maggiormente la vostra interiorità.

Capricorno: il vostro rigore e la vostra precisione incutono rispetto in ambito professionale, sarete previdenti nell'individuare la soluzione giusta al momento giusto.

Pubblicità

In amore sarete piuttosto riflessivi, evitando smancerie ma rimanendo molto fedeli alla persona amata.

Acquario: Marte e Nettuno vi richiamano alla realtà, facendovi lasciare quel fantasioso e romantico mondo immaginario. Le difficoltà sono proprio lì davanti a voi e anche se sembrano scogli invalicabili, voi troverete il modo per superarli al meglio, ma dovrete essere più concreti.

Pesci: a volte bisogna raddrizzare un atteggiamento che non va prima di partire in quarta nei confronti dell'amore. Basterà revisionare il tutto, mettendo a fuoco con maggiore precisione una situazione rimasta in sospeso forse perché non vi appartiene, inutile incaponirsi contro un destino avverso. Buono il lavoro.