Siamo giunti quasi a metà della terza settimana di giugno 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 19 giugno con le novità ed i cambiamenti astrologici che porteranno stelle e pianeti ai segni. Nel dettaglio vediamo come andrà questa nuova giornata e quali novità arriveranno in amore, nel lavoro e nella salute dei segni.

Ariete: per i nati sotto questo segno zodiacale le prossime due giornate sembreranno molto agitate. Si riparte però nel lavoro, ma ci vorrà più coraggio in tutto quello che farete e nelle situazioni che andrete ad affrontare.

Toro: se avete la persona giusta al vostro fianco potreste oggi fare una scoperta speciale. Non mancheranno le novità in questa fase del mese, i rapporti sono migliori.

Gemelli: in questo periodo dovete stare attenti soprattutto alle spese di troppo, meglio tirare il freno da questo punto di vista, ultimamente avete investito tanto e non state riscontrando un ritorno.

Cancro: in questa giornata con la Luna opposta al segno è meglio evitare contrasti e far partire discussioni.

A livello lavorativo arrivano due giornate in cui potreste arrabbiarvi per poco e mandare all'aria qualcosa di importante.

Leone: non è facile mantenere la calma, anche perché desiderate portare avanti i progetti che altri bloccano e questo vi infastidisce molto. Bene i sentimenti in questa giornata.

Vergine: se c'è stata una separazione amorosa e desiderate recuperare, questa sarà una giornata efficace per voi, che vi darà quella spinta in più per ottenere quanto desiderato.

Previsioni 19 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: qualcuno potrebbe affidarvi un compito importante a livello lavorativo. Non siate troppo frettolosi e agite con prudenza, così da riuscire a superare questa prova al meglio.

Scorpione: nuove partenze, nuovi cambiamenti sia in amore che nel lavoro. Finalmente avete risolto anche una questione di famiglia.

Sagittario: in amore non tutto è chiaro, potreste sentirvi piuttosto polemici in questa giornata.

Vi sentite lontani dalla persona amata, c'è poca comunicazione.

Capricorno: c'è qualche preoccupazione in più in questa giornata, in particolare in famiglia. Una persona necessiterà maggiormente del vostro sostegno, statele vicino.

Acquario: le stelle consigliano di fare nuovi incontri, non rimanete troppo chiusi in voi stessi. Le amicizie portano serenità, ma siete proprio voi ad essere i primi a dover mantenere un atteggiamento positivo.

Pesci: anche un'eventuale chiusura in questa giornata sarà positiva, perché vi aiuterà a superare un momento negativo.

Successivamente riuscirete a ripartire ancora più forti di prima.