Penultima settimana del mese di giugno in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra lunedì 17 e domenica 23 giugno 2019. Di seguito, le stelle con lavoro, amore e salute dall'ariete ai pesci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: situazione astrologica interessante per il segno, particolarmente positiva sarà la parte centrale del periodo. In amore, vivrete dei bei momenti passionali, anche se dovrete cercare di tenere a bada le vostre ansie, perché potrebbero portare a delle tensioni.

In campo lavorativo è possibile che ci siano stati dei cambiamenti, ma i progetti in arrivo sono importanti.

Toro: Luna favorevole per i nati sotto questo particolare segno, belle le giornate di inizio settimana. In campo lavorativo le stelle sono importanti, le attività daranno soddisfazioni. Per quel che riguarda il campo sentimentale, non mancheranno delle belle emozioni che vi faranno stare bene.

Gemelli: con Venere dalla vostra parte la settimana sarà positiva.

Cercate però di controllare alcune situazioni che riguardano il lato economico. Per quanto riguarda il campo professionale, nella parte centrale del periodo, è possibile che ci siano delle situazioni favorevoli per alcuni progetti.

Cancro: nel fine settimana vivrete un buon momento, sia a livello sentimentale che professionale. Nel lavoro, sono in arrivo delle belle intuizioni, vi sentirete particolarmente ispirati in questo periodo. In amore, il sole entrerà nel segno nel weekend, non mancheranno delle intense emozioni da vivere con il partner.

Leone: la settimana inizia al meglio per i nati leone, l'intero periodo sarà per voi favorevole. In amore, alcune situazioni complesse potranno essere sistemate e potrete vivere con maggiore tranquillità la vostra vita di coppia.

Vergine: è possibile che nascano delle tensioni con l'arrivo del weekend, provate a tenere a bada le vostre ansie. In campo lavorativo sono in arrivo delle buone occasioni, sappiate affrontarle al meglio. Per quel che riguarda l'amore, ci sarà un buon recupero di energia, anche se alcune situazioni non sono per voi del tutto chiare.

Stelle della settimana per i segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: in campo sentimentale avete bisogno di più sicurezza, in questo periodo vi sentite infatti incerti. È possibile che qualcuno non abbia ancora superato delle delusioni del passato. Nel lavoro, alcune situazioni rimaste in sospeso potranno essere riprese per proseguire. Cercate di tenere a bada il lato economico.

Scorpione: momento di recupero per i sentimenti, chi è in crisi potrà cercare di recuperare il proprio rapporto con il partner.

In questa settimana, i single, si sentiranno spronati a fare delle conoscenze in più. In campo lavorativo evitate di esagerare, non sovraccaricate, potreste risentire di molta stanchezza.

Sagittario: buona energia in arrivo nella parte centrale del periodo, vi sentite vitali e riuscirete a trovare delle soluzioni in campo professionale. Cercate di essere positivi, solo in questo modo potrete portare avanti i vostri progetti al meglio. In campo sentimentale, è possibile che dobbiate verificare che alcune relazioni possano proseguire.

Se ci sono delle situazioni da affrontare, parlate con estrema sincerità.

Capricorno: con la luna nel segno è un buon momento. Nel lavoro, con il sole in opposizione, potreste però sentirvi sotto pressione. Per quel che riguarda il campo amoroso, le coppie che stanno insieme da tempo devono riscoprire il loro rapporto, mentre chi ha concluso una relazione, non deve pensare al passato.

Acquario: con la luna nel segno a partire dalla parte centrale del periodo sono in arrivo delle buone novità in campo professionale. È possibile che accada qualcosa di positivo per voi, anche in amore. Nel lavoro, riuscirete a recuperare alcune situazioni in sospeso. Per quel che riguarda i sentimenti, soprattutto ad inizio settimana potrebbero nascere delle tensioni, potreste sentirvi nervosi.

Pesci: buone intuizioni in arrivo nel fine settimana. In campo sentimentale è possibile che viviate dei momenti di insoddisfazioni con il partner causati dalla vostra sensazione di incertezza. Cercate di limitare le distanze altrimenti potreste non riuscire più a recuperare la situazione. Per quel che riguarda il campo lavorativo, concentratevi a portare avanti i nostri progetti.