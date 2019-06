Le previsioni degli astri della settimana dal 24 al 30 giugno si prospetta molto positiva per i nati sotto il segno della Bilancia, mentre lo Scorpione potrà usufruire di nuove opportunità. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: buone notizie sono in arrivo per i nati sotto il segno dell'Ariete. Mercurio tornerà ad essere dalla vostra parte e potrete avere più opportunità per mettervi in gioco, specialmente in ambito lavorativo.

La seconda parte della settimana sarà invece un po' tesa dal punto di vista sentimentale.

Toro: purtroppo per voi si prospettano delle giornate pesanti e nervose per quanto riguarda l'aspetto lavorativo. La vostra vita sentimentale sarà invece molto più soddisfacente rispetto agli scorsi mesi. Qualcuno potrebbe finalmente riuscire ad innamorarsi.

Gemelli: questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno sarà particolarmente impegnativa per voi.

La Luna vi regalerà un periodo molto soddisfacente, ma dovrete saper sfruttare al meglio le opportunità che vi si presenteranno.

Cancro: la sintonia con il partner potrebbe finalmente ritornare quella di una volta. Qualcuno potrebbe decidere di fare alcuni passi avanti nella vita di coppia, come una convivenza o un matrimonio. Nel weekend, Mercurio in opposizione potrebbe creare qualche tensione in famiglia.

Leone: Venere favorevole vi aiuterà a prendervi diverse rivincite.

Chi in questo periodo ha ricevuto diverse critiche in ambito lavorativo, potrà dimostrare quanto vale. Qualche battibecco non mancherà con il partner.

Vergine: in questa settimana dal 24 al 30 giugno, l'amore sembra essere dalla vostra parte. La relazione con il partner sembra infatti essere molto soddisfacente e tranquilla. A darvi del filo da torcere potrebbe essere invece l'aspetto lavorativo della vostra vita.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: avete vissuto un periodo di difficoltà, ma finalmente Mercurio tornerà ad essere dalla vostra parte e i problemi potranno trovare una soluzione.

A livello lavorativo ci sarà una svolta inattesa. venere continuerà invece a crearvi tensioni in amore.

Scorpione: in questa settimana da lunedì 24 a domenica 30 giugno, qualcuno potrebbe finalmente trovare il partner giusto. In ambito professionale le cose ricominceranno ad andare per il verso giusto, anche se dovrete impegnarvi molto.

Sagittario: purtroppo Mercurio sarà in opposizione al vostro segno, portando alcuni ostacoli nelle vostre attività professionali.

Luna in congiunzione vi regalerà un po' di fortuna in più nel weekend.

Capricorno: la vostra vita sentimentale è diventata molto complicata nelle ultime settimane. Avete diversi dubbi riguardo al vostro partner e non sapete come gestire la cosa. Martedì e mercoledì saranno delle giornate positive sul lavoro.

Acquario: potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo in questa settimana dal 24 al 30 giugno. Queste giornate saranno infatti di ripresa per voi, sia a livello emotivo che fisico.

Previste nuove conoscenze per chi è single.

Pesci: chi non ha una relazione potrà fare incontri interessanti, mentre chi è già in coppia potrà avere l'opportunità di rendere ancora più forte la propria relazione. Cercate di essere voi a prendere iniziativa e non aspettare sempre che lo facciano gli altri al posto vostro.