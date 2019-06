La giornata di venerdì 12 luglio sarà caratterizzata da un certo desiderio di gite fuori porta soprattutto per i segni zodiacali dei Gemelli e della Vergine. Quest'ultimo, in particolare, vorrà concedersi qualche occasione per rifuggire dalla routine che in questi giorni è stata decisamente stressante.

L'amore sarà il punto cardine della giornata per quanto riguarda soprattutto Ariete e Toro. Il secondo vedrà le proprie prospettive sentimentali in rialzo rispetto al recente passato.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: più amorevoli nei confronti del partner. Il buon rendimento lavorativo vi darà una positività che vi permetterà di avere una maggiore predisposizione nel prendervi cura della vostra metà. Evitate delle "scintille" che potrebbero scatenare dei litigi.

Toro: qualche insuccesso farà emergere un pizzico di nervosismo che, se gestito male, non farà altro che aumentare. Qualcosa di diverso da fare nel pomeriggio risolleverà le sorti della vostra vita sentimentale.

Gemelli: voglia di relax. I recenti successi professionali e la complicità con il partner vi daranno lo spunto per organizzare una gita al mare o comunque fuori porta per concedervi un po' di divertimento e distensione al tempo stesso.

Cancro: un incontro vi cambierà il fine settimana, ma sarete ancora piuttosto ancorati agli affetti e non vorrete lasciarli da parte. La situazione economica andrà incontro a dei risvolti inaspettatamente positivi con degli ulteriori guadagni in arrivo.

Leone: amore messo in discussione. Avrete qualche perplessità dettata dalla vostra grande gelosia, ma saranno soltanto delle supposizioni a cui non dovrete dare alcun credito. Qualche collega vi troverà decisamente molto nervoso in serata.

Vergine: una piccola vittoria sul fronte lavorativo vi fornirà l'occasione giusta per festeggiare. Quindi spazio a qualche strappo alla regola al mare, oppure in un posto del tutto esclusivo per concedervi delle piccole coccole.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il partner potrebbe pretendere qualche attenzione in più da voi, siccome al momento le cose non vanno affatto bene, soprattutto a causa del vostro atteggiamento scostante. Meglio capire cosa volete veramente.

Scorpione: umore stabile. Non sarà un venerdì del tutto negativo, né ci saranno successi significativi o grandi prospettive su cui puntare, però vi attende una bella intesa con il partner che vi darà l'occasione di essere meno tesi e meno riluttanti all'amore.

Sagittario: ripensamenti. Qualcosa vi permetterà di fermarvi a riflettere sulla svolta lavorativa che avete intrapreso qualche tempo fa, pensando che vorreste tornare indietro nel tempo e fare altre scelte. Finanze in ribasso.

Capricorno: una sorpresa da parte del partner o di un parente sarà un segnale di come siete benvoluti nonostante qualche litigio in più per questioni stressanti a cui dovrete far fronte. Qualche opportunità lavorativa alternativa si presenterà in serata.

Acquario: scoppiettanti e soprattutto attraenti. Darete sfoggio della vostra sensualità con il partner, ma il magnetismo di venerdì potrebbe anche attirare qualcun altro che potrebbe risultare interessante ai vostri occhi.

Pesci: avrete della voglia rinnovata di lavorare, ma soprattutto di guadagnare. Vi porrete degli obiettivi da perseguire entro il fine settimana e riuscirete a raggiungerli. Non saranno molte le occasioni di questo tipo, quindi mettetecela tutta.