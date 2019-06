Durante la giornata di venerdì 21 giugno la Luna influenzerà positivamente i nativi nel segno dei Pesci, sia sul fronte lavorativo che in quello dello studio. Gli affetti saranno il punto centrale dei nativi del Leone, mentre ci sarà maggiore chiarezza sulle amicizie per l'Ariete e il Sagittario. Marte offrirà ancora al Cancro lo spirito giusto per far fronte alla fatica lavorativa, senza vacillamenti. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di venerdì 21 giugno.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: amicizie. Sarete più propensi ad occuparvi delle vostre amicizie con più calma e selettività. Un'uscita con loro vi metterà in condizione di capire meglio chi frequentate. Siate giudiziosi.

Toro: lavoro più disteso. La giornata lavorativa di venerdì potrebbe essere meno faticosa di quanto vi aspettiate. Quindi sarete pronti a fare qualche progetto che vedrà coinvolto il fine settimana. Stress in calo.

Oroscopo 21 giugno: Pesci concentrato, Bilancia briosa

Gemelli: sarete più organizzati sul fronte lavorativo, tanto che qualcuno potrebbe pensare di concedervi un guadagno extra oppure delle ferie prolungate. Meglio approfittare per trascorrere qualche ora in più con il partner.

Cancro: non darete peso a qualche critica che vi verrà mossa, andrete avanti con il vostro lavoro con più grinta per dimostrare il vostro valore. Serata in tranquillità davanti alla televisione.

Leone: sensuali con il partner. La situazione sentimentale potrebbe arrivare ad un punto d'intensa passione con chi amate.

Pubblicità

Salute da tenere un po' sott'occhio, viaggi da evitare per il momento.

Vergine: giocosi. Avrete voglia di un po' di leggerezza e di giocare, il partner ne sarà piacevolmente sorpreso. Rendete la giornata più divertente con una piccola festa fra amici, magari in qualche posto esclusivo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete briosi sul posto di lavoro e determinati nei momenti più critici. State riprendendo il controllo della situazione all'interno della coppia, ma sarete ancora puntigliosi su certe questioni.

Sarebbe meglio essere meno 'pignoli'.

Scorpione: la vostra perspicacia vi sarà di enorme aiuto per il raggiungimento della conclusione di un affare. Un viaggio o una serata fuori dall'ordinario potrebbe farvi conoscere qualcuno d'importante.

Sagittario: rivedrete un amico di vecchia data con cui confrontarvi su una questione lavorativa che vi assilla da molto tempo. Per ora però preferirete anche godervi una serata in sua compagnia o un pomeriggio in giro a far compere.

Pubblicità

Capricorno: successi lavorativi e finanziamenti andati a buon fine. I vostri risparmi però necessitano della vostra parsimonia, quindi non strafate sia durante gli appuntamenti sia per quanto riguarda le serate in solitaria.

Acquario: voi single potreste incontrare o rivedere qualcuno che potrebbe rivoluzionarvi la giornata, potrebbe essere anche un ex. Starà a voi comprendere cosa provate, l'importante è che non perdiate mai la vostra capacità di giudizio.

Pubblicità

Pesci: maggior concentrazione. Venerdì saranno gli studenti i favoriti di questo segno, perché daranno prova a loro stessi di essere efficienti quando si mettono d'impegno. Aggiungete un po' della vostra creatività.