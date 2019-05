Oroscopo settimana dal 3 al 9 giugno: gelosie per Gemelli, rinnovamenti per Acquario

Nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno il pianeta Mercurio si sposterà verso la costellazione del Cancro, in cui c'è già Marte. Giove arriverà verso la costellazione del Sagittario, mentre Nettuno in Pesci e il Sole nei Gemelli faranno stazionare questi due segni nella stessa situazione della settimana precedente. Meglio il Toro, con Venere nei suoi gradi avrà tanta tenerezza e complicità con il partner. Nel Capricorno sono presenti Plutone e Saturno.

Ariete: inquieti. Ci potrebbero essere delle problematiche di fondo che non vi permetteranno di stare tranquilli. Verso la metà della settimana sarete leggermente più concilianti con il partner e con i colleghi. Salute da tenere sott'occhio.

Toro: il lavoro vi darà molto da fare, specialmente nel mezzo della settimana, ma a dispetto della vostra inclinazione che vi vede già uscire con gli amici, preferirete essere nelle grazie del partner e condividerne gli hobby.

Gemelli: gelosi. Potreste avere delle perplessità sul partner che vi porteranno ad un nervosismo crescente, tanto che dopo la metà della settimana si arriverà ad un litigio. Non arrivate a conclusioni affrettate, venerdì arriveranno chiarimenti.

Cancro: problemi a lavoro. L'ambito lavorativo sarà di una difficoltà intensa, soprattutto nel fine settimana. Il capo e i colleghi non potranno in alcun modo esservi di aiuto. In compenso però ci sarà una intesa di coppia decisamente al di sopra delle aspettative.

Leone: la posizione dei pianeti vi farà sentire più determinati sui lati concreti come il lavoro e le finanze. I successi si vedranno nella seconda metà della settimana. Potreste facilmente mettere gli affetti da parte.

Vergine: contrariamente alla vostra personalità con i piedi per terra, questa settimana sarete meno propensi ad essere i classici stakanovisti di sempre. Se dipenderà da problematiche amorose, dovrete chiarire senza forzare l'altro.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: meno stress lavorativo. L'inizio settimana si prospetta meno faticoso in ambito lavorativo, mentre a metà settimana ci potrebbe essere una sorpresa da parte di qualcuno che amate. Finalmente un po' di respiro, ma anche tanta passione.

Scorpione: l'inizio settimana sarà acceso dalla passione all'interno delle coppie, e potrebbero anche nascere delle intese con qualcuno vicino a voi. Da venerdì potreste avere a che fare con dei problemi legati alla sfera domestica.

Sagittario: sarete così di buonumore che nemmeno la persona più avversa a voi vi farà cambiare atteggiamento. A metà settimana la creatività sarà impiegata per risolvere delle faccende lavorative che altrimenti richiederebbero uno sforzo enorme.

Capricorno: da sempre grandi lavoratori, questa settimana sarete carichi di lavoro e di energie per dare il meglio di voi. Amore leggermente sottotono a causa di alcune divergenze, ma si risolveranno entro la domenica.

Acquario: rinnovamenti. Oltre al lavoro soddisfacente e pieno di retribuzioni favorevoli al vostro portafogli, ci saranno anche degli sfizi che non tarderete a togliervi, soprattutto per la vostra persona. Gli astri sono favorevoli per gli incontri.

Pesci: tristi. Ci potrebbero essere degli istanti di tristezza a sfondo nostalgico riguardo alla felicità passata. Se saranno troppo forti, potrebbero compromettere il vostro rendimento lavorativo, quindi prestate attenzione specialmente nel fine settimana.