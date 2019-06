Il 22 e il 23 giugno 2019 saranno due giornate caratterizzate da gite, svago e viaggi, ma anche da tanto amore ed erotismo allo stato puro. Sarà il caso della Bilancia, del Capricorno e dei Gemelli. Weekend moderato per la Vergine e per il Leone. Ariete e Acquario stabili. Di seguito le previsioni degli astri per il fine settimana.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete: weekend impegnativo. Rapporto altalenante con i colleghi.

Le serate invece potrebbero essere dedicate al relax oppure alle relazioni personali. Qualche ora in famiglia vi farà apprezzare le idee di un parente.

Toro: vorrete soltanto dire 'basta' a ogni cosa che vi procura stress, soprattutto emotivo. Una grinta rinnovata vi farà decidere di fuggire per un po' per rimettere in ordine le idee.

Gemelli: vi sentirete motivati ad affrontare un lavoro extra o più ore lavorative nel sabato. Il pensiero di essere liberi successivamente vi farà anche essere più amichevoli con colleghi ed eventuali clienti.

Oroscopo weekend 22 e 23 giugno: voglia di fuga per Toro, relax per Vergine

Serate folli.

Cancro: organizzerete qualche viaggio per scrollarvi di dosso lo stress residuo e per affrontare meglio la prossima settimana. Quindi sabato sarà una giornata di partenze.

Leone: il vostro lato più frizzante e colmo di erotismo lo tirerete fuori nel sabato, domenica più serena e dedita al lavoro. Non mancherete di dimostrare un po' d'impegno anche in casa, con alcuni problemi da risolvere e qualche faccenda da sbrigare.

Vergine: avrete soltanto voglia di chiudervi in casa e di rilassarvi senza che qualcuno o qualcosa interrompa il vostro stato di grazia. Domenica potreste aver voglia di una giornata un po' più movimentata in compagnia di amici.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: esploderà la passione all'interno delle coppie, per tutto il sabato e parte della domenica sarà il vostro chiodo fisso. Il lavoro scorrerà lineare, senza alcuna problematica o le lamentele del vostro capo.

Scorpione: fine settimana alle prese con un investimento per la casa. Sarete tenuti a farlo, spinti dall'amore per il partner o da qualche membro importante della vostra famiglia d'origine. Domenica lavorativa.

Salute in rialzo.

Sagittario: metterete a disposizione la vostra creatività per qualcuno, forse un amico o un ex, che avrà a che fare con un problema di piccola entità. Intesa con il partner in veloce risalita, compenso economico in arrivo domenica.

Capricorno: ritornerete alla carica a livello lavorativo con una proposta eccentrica per i vostri canoni, ma che potrebbe costituire un buon rilancio per la vostra carriera. Amore alle stelle con il partner, un po' meno affiatato con i parenti, specialmente quelli stretti.

Acquario: concentrati. Il lavoro sta costituendo un buon profitto, domenica potreste decidere di fare shopping oppure per fare un prestito a qualcuno che ne avrà immediato bisogno. Stabilità di coppia sabato pomeriggio e sera.

Pesci: sentimenti in rialzo. Vi dedicherete a molti aspetti della vostra vita che avevate trascurato precedentemente. Fra questi c'è soprattutto l'amore per il partner. Nella serata di domenica ci saranno tenerezze da entrambe le parti.