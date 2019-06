Oroscopo 20 giugno: Ariete e Cancro passionali, miglioramenti per Capricorno

Nella giornata di giovedì 20 giugno la situazione sentimentale si stabilizzerà per l'Ariete, il Cancro e il Leone. Grazie a Venere, i Gemelli si dedicheranno di più al partner. L'Acquario potrebbe cercare lo scontro, soprattutto all'interno della coppia. Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 20 giugno per i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: disinvolti e passionali. Sarà una giornata di fuoco, perfetta per trascorrere con il partner i momenti più dolci e al tempo stesso erotici di questa settimana.

Sarà anche una giornata in cui riuscirete ad ammettere qualche vostro difetto.

Toro: qualche scompenso di energie vi forzerà a qualche pausa di troppo, una situazione che potrebbe peggiorare con il trascorrere delle ore di giovedì. La salute dovrà essere al centro della vostra attenzione.

Gemelli: in rialzo sul fronte amoroso e della salute. Il buonumore busserà alla vostra porta, così come qualche circostanza che vi frutterà qualche guadagno in più.

Amicizie da tenere sotto controllo.

Cancro: sarete disinibiti, soprattutto in campo amoroso e sessuale. La ritrovata serenità in ambito economico vi aiuterà nelle questioni sentimentali. Continuate così.

Leone: tranquillità in casa. L'atmosfera casalinga sarà inaspettatamente attraente in questa giornata di giovedì, e molto dipenderà dall'approccio con il vostro partner e l'intesa all'interno della coppia. Concedetevi all'amore.

Vergine: tensioni in calo.

Giovedì sarà una giornata in risalita per voi, ciò non farà altro che alimentare la fiducia nei confronti degli affetti e dei colleghi. Lavoro intenso in mattinata, ma non così gravoso come successo precedentemente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete in vena di chiacchiere con il partner. Questo perché avrete bisogno di fare maggiore chiarezza circa la vostra relazione sentimentale e non farla scivolare troppo sul piano prettamente passionale.

Scorpione: più rilassati. Sarete concentrati sul lavoro, quindi anche meno inclini a bisticciare con qualcuno che non sopportate. Nella giornata di giovedì per voi la tranquillità verrà prima di ogni cosa.

Sagittario: dissidi sul posto di lavoro. Oltre ad essere una giornata leggermente più faticosa rispetto alle altre, sarà anche tartassata da una litigata con un collega, o comunque con della tensione palpabile.

Capricorno: salute in miglioramento.

Gli acciacchi dei giorni precedenti vi hanno fiaccato un po' nonostante il riposo prolungato che vi siete concessi. Giovedì andrà decisamente meglio e vi sentirete carichi di energie.

Acquario: quiete spezzata. Qualche argomento farà scoppiare una lite all'interno della coppia, probabilmente anche per questioni di gelosia. Cercate un punto di contatto mediante il quale potreste arrivare ad un chiarimento.

Pesci: più hobby. Vorrete passare la giornata in solitudine alle prese con i vostri hobby preferiti.

Al momento l'amore e le amicizie non si accorderanno con il vostro stato d'animo.