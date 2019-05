L'Oroscopo del giorno 1 giugno 2019 cosa porterà di interessante ai sei segni interessanti la seconda tranche dello zodiaco? Intanto in bella evidenza direttamente per bocca dell'Astrologia applicata alla giornata di sabato, l'ingresso di una specialissima Luna in Toro, presente nel comparto del generoso segno di Terra già da venerdì 31 maggio a partire dalle ore 16:27. Sotto analisi in questo contesto la partenza di un nuovo weekend: vediamo di fare una breve analisi sul prossimo sabato, come sempre con l'intento di dare spicco ai segni fortunati e meno nel periodo indicato.

Pubblicità

Pubblicità

A dare ansia o almeno speranza, le valutazioni espresse dalle predizioni nonché dall'attesissima classifica con le stelline quotidiane. Le domande in attesa di riscontro da parte di tanti lettori sono generalmente sempre le solite: le stelle saranno positive o negative in merito ad affetti, sentimenti o amicizie? Come andrà la giornata nella professione, negli affari o riguardo alle entrate/uscite di denaro? Vediamo allora come saranno gli astri in esclusiva per coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo del giorno 1 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni d'inizio weekend per gli ultimi sei segni.

Diciamo subito che ad avere il massimo appoggio dalle effemeridi del momento saranno senza meno gli amici nativi in Bilancia e Pesci, in questo frangente preventivati al massimo della positività con cinque stelle super-fortunate. Per quanto riguarda gli altri segni, le previsioni di sabato 1 giugno annunciano un periodo abbastanza tranquillo anche per altri due simboli astrali, ovviamente da scoprire nella scaletta sottostante.

Classifica stelline 1 giugno 2019

Eccoci nuovamente presenti con la scaletta relativa alla nuova classifica stelline incentrata sulla prima giornata del mese di giugno 2019.

Pubblicità

Come anticipato in apertura, a figurare tra i migliori del giorno risultano Bilancia e Pesci, grazie soprattutto alla bella presenza della Luna nel comparto del Toro. Vediamo come sono state distribuite le restanti stelle del giorno e, soprattutto, quanti e quali saranno i segni da considerare in probabile difficoltà. Il responso a seguire:

★★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo 1 giugno, previsioni d'inizio weekend

Bilancia - La giornata del primo di giugno sarà certamente molto piacevole e senza troppe complicanze per voi Bilancia.

Situazioni più che positive saranno pronte da sfruttare nelle diverse aree di vostro interesse, il che potrebbe verificarsi proprio nel corso della tarda mattinata o del primissimo pomeriggio. Parlando in generale intanto, forse è arrivato il momento di mettere in chiaro qualche buon programma a lunga scadenza: che ne direste di iniziare 'quella cosa' che avete in mente da un bel po'? In amore, avrete un cielo favorevole ed un'intesa ottima con il vostro partner.

Pubblicità

I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Single, sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. Proverete delle sensazioni belle, sarete trascinati dalle tentazioni e cadrete tra le braccia dell'amore. A tal proposito, le previsioni del giorno spronano affinché possiate godere appieno della vita. Nel lavoro infine giornata in perfetto equilibrio (secondo le stelle).

Pubblicità

Infatti riuscirete a conciliare un gran numero di attività con un'armonia sorprendente per voi stessi e anche per le persone che vi stanno vicino, che godranno con piacere di quanto riuscirete a fare.

Scorpione - In arrivo una giornata stabile, anche se poco creativa e abbastanza 'moscia'. In diverse occasioni potreste sentirvi giù di tono, anche senza avere un motivo preciso per esserlo. Con le persone tenderete ad essere poco disposti a dialogare. In amore invece trascorrerete gran parte della serata in perfetta armonia con il vostro partner: divertitevi pure, senza pensare troppo al domani, ok? Anche perché l'attuale andazzo è questo e tale rimarrà per un bel po'. Single, l'ottimismo mattutino vi aiuterà nello svolgere un gran numero di cose, soprattutto nei progetti personali a sfondo sentimentale, ovviamente. L'unica accortezza che dovrete avere sarà quella di frenare l'eccessivo entusiasmo: in qualche caso potrebbe condurre a vedere certe situazioni sotto una falsa prospettiva, lontana dalla realtà. Nel lavoro, le idee e l'originalità in questa giornata di routine non mancheranno. Vi sveglierete abbastanza bene e sarete 'adrenalinici' e carichi di energia quanto basta. Indirizzatela verso le cose che dovevate già aver portato a termine da tempo, sarà l'occasione giusta per farlo.

Sagittario - Sabato giornata prevista quasi sicuramente come 'sottotono'. Secondo l'Astrologia applicata al segno del Sagittario, avrete non poche curiosità e in qualche caso anche abbastanza voglia d'evasione dalla solita monotonia quotidiana. Di conseguenza anche all’interno dei rapporti più collaudati potranno insorgere improvvisamente "strani bisogni": forse un desiderio di qualcosa di nuovo dettato dalla curiosità o dalle circostanze. In amore, diciamo che anche in questo ambito sarete molto intriganti: vi stimoleranno i vari modi di pensare e il comportamento delle persone che vi piacciono. Questa sarà una bella cosa, però bisognerà che facciate attenzione a non fomentare gelosie o preoccupazioni in chi avete al vostro fianco (leggasi pure 'nel cuore'). Infatti, più di qualcuna tra queste potrebbero percepire un comportamento in tal senso come un mancato interesse da parte vostra nei confronti del rapporto in atto. Single, se vi sentite malinconici, magari anche un po’ giù di tono, non aggiungete impegni al vostro programma. Se prenderete una pausa non succederà assolutamente niente di particolare, anzi sicuramente vi rilasserete e alla fine ripartirete con maggior sprint. Nel lavoro abbiate pazienza, i disegni celesti che ora vi ostacolano, fra non molto miglioreranno. Cercate intanto di mantenere intatta la sicurezza nelle vostre capacità lavorative.

Capricorno - Partirà con sufficiente serenità questo sabato d'inizio weekend. Valutata nelle previsioni con le quattro stelline relative ai periodi normali, la giornata potrebbe essere ideale per stare con gli amici oppure per dimostrare il vostro affetto alle persone che vi sono care. Poi, perché no, tentare di approcciare quella stupenda persona che tanto desiderate. Pronti a fare la prima mossa? In amore, parlando prettamente di coloro già in coppia, diciamo che avrete un gran bisogno di coccole: approfittate della disponibilità (eventuale) del vostro partner per assecondare qualcuna tra delle vostre richieste più impellenti. Dal canto vostro, saprete ricambiare la persona amata con tempismo e al momento opportuno. Single, sappiate far tesoro delle esperienze passate e, se avete un sogno d’amore nel cassetto, datevi da fare ma fatelo da subito, ok? Anche perché potrebbero esserci occasioni davvero ottime ma probabilmente irripetibili. Nel lavoro, per chiudere, potreste portare a termine qualcosa di veramente appagante e significativo. Dovete solamente fare attenzione a quelle cose che appaiono scontate, ma che in realtà non lo sono affatto.

Acquario - La giornata del 1° del mese non sarà proprio a vostro favore, questo è bene che lo sappiate fin da subito. Se l'intenzione è quella di passare questo inizio giugno facendo qualcosa di interessante o almeno divertente sappiate che qualche probabile imprevisto andrà a contrastare ciò che avete messo in programma. In generale le stelle raccomandano di non scoraggiarsi davanti ad eventuali cambiamenti di obbiettivi. La vita va vissuta sempre, basta saperla giostrare secondo le nostre intenzioni: un'organizzazione perfetta sarà la giusta soluzione ai malanni quotidiani. Non tenete quindi il broncio se qualcosa dovesse prendere una piega diversa rispetto a quanto preventivato, ok? Situazioni apparentemente negative potrebbero rilevarsi in seguito molto interessanti. Single, lo stress prenderà il sopravvento, un po’ per colpa vostra e un po’ a causa di pressioni esterne difficilmente controllabili. Se troverete difficoltà a qualsiasi livello che non vi permetteranno di concentrarvi come vorreste, rimandate tutto a data più consona. Nel lavoro invece, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione. Pensando positivo recupererete gran parte del vostro buon umore.

Pesci - Partenza di weekend 'sprintosa' per voi Pesci, con un sabato per certi versi idilliaco e pieno di ottime sorprese. In tanti sarete al top della forma e non mancheranno di certo le buone occasioni per rafforzare intese e dialogo ad ogni livello. Secondo l'oroscopo del giorno 1 giugno riguardo l'amore, con le stelle a vostro completo favore, certamente pronte a cancellare eventuali inquietudini o nervosismi di sorta, i sentimenti torneranno ad essere il bene più prezioso da salvaguardare. In coppia, grazie ad astri 'geniali' disposti a rendervi gaudenti e conviviali con la vostra dolce metà, è prevista una seratina idilliaca all'insegna dell'eros e della passione più sfrenata. Se single, sarete circondati da tanta comprensione, dolcezza e tenerezza. Ciò modificherà radicalmente il vostro approccio verso le nuove conoscenze invogliandovi ad amare. Sfruttate al massimo l'attuale positiva predisposizione astrale, di certo non rimarrete ancora da soli per molto. Nel lavoro infine, la giornata in questione sarà discretamente appagante su molti fronti e aspetti, cosa che vi condurrà beatamente in serenità, senza farvi allontanare però da quelli che saranno i vostri compiti abituali. Qualsiasi cosa dovesse accadere sarete vigili e ligi al vostro dovere.