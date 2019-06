Anche questa penultima settimana di giugno volge al termine. Per la giornata di domenica sono in arrivo delle nuove novità astrologiche che ad alcuni potrebbero far storcere il naso, mentre ad altri faranno tirare un sospiro di sollievo. Di seguito, l'Oroscopo del 23 giugno con le previsioni degli astri per tutti i dodici segni zodiacali.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Domenica particolare per l'amore. Le amicizie che nascono ora potrebbero diventare importanti in futuro.

Pubblicità

Pubblicità

Potreste ricevere proposte di lavoro part-time, in particolare se state già aspettando una riconferma.

Toro – In questa giornata avete bisogno di rilassarvi. Le persone che vi sono attorno non capiscono le vostre esigenze quindi capita di arrabbiarvi e di sfogarvi con toni alti. Fate attenzione a non stressare il fisico.

Gemelli – L'amore è un punto debole. Nella coppia non c'è molto feeling. Se c'è stata una separazione o qualcuno vi ha lasciato, è ancora una ferita aperta.

Pubblicità

Evitate conflitti in questa giornata e non scaricate i problemi, anche lavorativi, sulla famiglia.

Cancro – L'amore torna protagonista. Anche le storie vissute con qualche crisi possono tornare sulla cresta dell'onda. Se il lavoro vi prende eccessivamente, la stanchezza si farà sentire. Si consiglia di fare una lunga passeggiata con qualcuno di vostra fiducia. Fate respiri profondi.

Leone – Dovrete evitare di arrabbiarvi, anche se è probabile che in questo periodo ci sia un conflitto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

State cercando di superare una questione personale, anche di tipo amoroso. In passato potreste aver allontanato qualcuno per metterlo alla prova. Adesso dovete recuperare.

Vergine – Non sempre è possibile controllare le polemiche nella vita di coppia. Magari tutto ciò dipende dalla mancanza di stimoli o da una visione del futuro non interessante. Non scaricate tutta l'attenzione sul partner, soprattutto è una persona che ha temperamento e ama la tranquillità.

Previsioni del 23 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia – Le coppie che sono state in crisi possono recuperare. Dovete impegnarvi con buoni propositi e avere la volontà di affrontare determinati problemi. Se c'è un'indecisione o siete presi da due storie, è il momento di scegliere. Attenzione a una vecchia fiamma.

Scorpione – Periodo complicato. Probabilmente vi sentite spaesati per via di un lieve malessere stagionale. Fortunati negli incontri, nelle conferme e nelle novità.

Pubblicità

Molta tensione per coloro che non riescono a eliminare il passato o ad allontanarsi da una persona che ha causato danni.

Sagittario – Alcune vicende non sono ancora chiare. Potreste incontrare una persona che ha lasciato il segno nel vostro cuore. Se c'è qualche dubbio tra due storie in bilico dovete valutare e prendere una decisione.

Capricorno – Giorno in cui pensate con più interesse all'amore che a tutto il resto. È il momento di mettersi in gioco.

Pubblicità

Potreste maturare un progetto entro fine estate: qualcuno avrà la possibilità può programmare un grande evento. Nel lavoro fareste bene ad agire di meno e osservare di più.

Acquario – Siete delle persone abbastanza forti e pure attratti da persone altrettanto forti. Siete testardi e difficilmente cambiate idea. Dovete trovare il giusto equilibrio nei sentimenti. Attenzione nei rapporti di vecchia data, specialmente se c'è qualche contenzioso aperto, anche di tipo economico.

Pesci – Via libera alle emozioni. Questa è una giornata di forza, una relazione può tornare a essere importante. Quello che fate può essere vantaggioso per il futuro. Siete sognatori al punto da confondere il sogno e la realtà. Spesso però dovete tornare bruscamente con i piedi per terra e trovare il giusto equilibrio.