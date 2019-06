La terza settimana di giugno 2019 volge al termine. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 23 giugno 2019 per tutti e dodici i segni zodiacali. Nel dettaglio tutte le novità ed i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti.

Ariete: in questa giornata non vivrete un momento esaltante in amore. Vi sentite abbastanza incompresi e potrebbero nascere delle polemiche. Nel lavoro alcuni stanno cercando maggiori certezze, avete voglia di fare solo cose che vi interessano veramente.

Toro: per i sentimenti, se una storia non va più come vorreste, potreste anche pensare di chiuderla. Nel lavoro c'è l'insicurezza nell'iniziare qualcosa di nuovo, ma ricordiamo che questo sarà un anno che porterà cambiamenti importanti per voi.

Gemelli: in questo momento le relazioni con gli altri sono importanti, in particolare per chi è solo da tempo novità in amore. Non è il caso quindi di rimanere troppo chiusi in voi stessi. Nel lavoro attenzione ai rapporti con gli altri.

Cancro: questo è un momento importante per voi da sfruttare per l'amore, con il Sole che entra nel segno arrivano maggiori emozioni. Giornata quindi ideale per i sentimenti. A livello lavorativo momento abbastanza positivo.

Leone: attenzione ai possibili cali, sentite di vivere tutto con maggiore agitazione. Per i sentimenti, grazie a Venere, giornata tutto sommato positiva. Serata di calo per il fisico.

Vergine: alcuni stanno vivendo un cambiamento sia nel lavoro che nella vita privata, per questo motivo non è escluso che qualcuno possa andare contro le vostre scelte. In amore sentite di vivere una storia confusa.

Previsioni 23 giugno 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: le relazioni sono favorite in questa giornata. Bene a livello lavorativo anche per chi deve affrontare una nuova sfida. Le emozioni non mancheranno in questo momento.

Scorpione: queste sono giornate più importanti del solito, attenzione solo ad Urano in opposizione che porta dei cambiamenti. Prudenza nei legami in famiglia.

Sagittario: è preferibile vivere con attenzione l'amore, una relazione potrà essere messa alla prova.

Tenete da parte le ansie e non prendetevela per poco.

Capricorno: in questa giornata sono favoriti i rapporti con una persona dello Scorpione o dei Pesci. Non mancheranno i piccoli o grandi successi sia nel lavoro che in amore.

Acquario: alcuni sentono di vivere una trasformazione nel lavoro, un percorso che va a cambiare. Arrivano maggiori conferme rispetto agli scorsi mesi, anche se tutto non è facile da gestire.

Pesci: bene l'amore in questo momento, siete più tranquilli e sereni e queste saranno giornate utili per confermare una storia.

Recupero dopo un momento di crisi, anche nel lavoro.