Nuovi incontri sono previsti nelle previsioni astrali settimanali e riguarderanno in particolare Gemelli, Leone e Capricorno. Di seguito l'Oroscopo dell'amore segno per segno.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: se la settimana scorrerà in modo alquanto altalenante e anche il vostro stato d'animo sarà soggetto a sbalzi d'umore, nel weekend potrete approcciarvi in modo più deciso alle nuove opportunità amorose. Mercurio vi sarà complice.

Toro: molto carichi di energia positiva, sarete determinati a concretizzare i vostri progetti amorosi. Le giornate di venerdì e sabato saranno le più fortunate per i sentimenti, ma dovrete mettercela tutta per conquistare la vostra 'preda amorosa', a caccia della persona giusta.

Gemelli: il vostro fascino seduttivo sarà ancora potenziato da una Venere benefica nel vostro cielo. Puntate tutto sulla giornata di domenica che potrebbe essere la più fortunata per l'amore e potrebbe garantirvi nuovi incontri sentimentali.

Cancro: ambiziosi e temerari in amore, il successo sarà dalla vostra parte e il Sole illuminerà il vostro cammino sentimentale per tutta la settimana. I nodi lunari vi indicheranno la via per raggiungere la felicità, ma voi dovrete metterci maggiore impegno.

Leone: il vostro modo di imporre i vostri pensieri sarà costruttivo e coinvolgente soprattutto nel weekend, quando Mercurio entrerà nel vostro segno. Una splendida novità sarà in arrivo e vi stupirà.

Potrebbe giungere da un'amica/o che magari vorrebbe diventare qualcosa di più per voi.

Vergine: un po' chiusi nei confronti degli altri, a inizio settimana mancherete di sensibilità per via di un'opposizione lunare che si farà sentire. Anche una quadratura di Venere non sarà delle migliori per avviare i nuovi amori, ma una Luna impulsiva garantirà per voi nel weekend.

Previsioni astrali settimanali

Bilancia: le buone notizie amorose per voi Bilancia in cerca d'amore arriveranno dalla giornata di sabato in poi.

Venere in trigono ammorbidirà le tensioni e vi aprirete a una comunicazione proficua per i nuovi amori. Solo cercate di non perdervi in chiacchiere, passando all'azione con coraggio.

Scorpione: sono previste splendide occasioni in ambito sentimentale per voi Scorpione in cerca d'amore. Mercurio formerà uno splendido trigono fortunato con Giove nel fine settimana e vi arriverà una risposta che attendevate da tempo.

Sagittario: attenzione a non sbagliare in amore, poiché spinti dalla convinzione di poter ottenere tutto ciò che desiderate.

La vostra voglia di amare è molta ma sarà il modo in cui cercherete di esprimere questa sensazione che risulterà sbagliato. Revisionate il tutto.

Capricorno: la Luna in posizione di sestile con il vostro Plutone potrebbe garantirvi seri cambiamenti amorosi e una donna in particolare potrebbe affacciarsi nella vita dei Capricorno single, soprattutto a inizio settimana. L'amore potrebbe giungere inaspettato anche sul posto di lavoro.

Acquario: alcuni incontri interessanti per voi amici dell'Acquario potrebbero verificarsi in luoghi pubblici, quindi via libera alla partecipazione a festival, concerti dove potrete mettervi in mostra e sfoggiare tutto il fascino che Venere vi conferirà.

Evitate la giornata di sabato che sarà troppo tesa per voi.

Pesci: le vostre percezioni rispetto a tutto ciò che vi circonderà saranno molto stimolate a inizio settimana dall'astro lunare in congiunzione con Nettuno. Spetterà a voi concretizzare questo flusso di energia al meglio, utilizzandolo nel modo giusto. Attenzione alla giornata di domenica, dove l'eccessiva fantasia potrebbe offuscare la vostra visuale amorosa.