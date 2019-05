Giugno è alle porte. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il lavoro e l'amore per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione. Di seguito le stelle per il periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno.

Oroscopo giugno 2019

Lo Scorpione nel mese di maggio ha vissuto dei momenti importanti a livello sentimentale, anche se non sono mancate le problematiche soprattutto nella parte centrale del periodo. Anche a livello familiare sono stati vissuti momenti di tensione, non sono mancate discussioni importanti.

Pubblicità

Pubblicità

In campo professionale qualcuno ha avuto l'opportunità di fare dei grandi passi e i progetti sono stati portati avanti, riscontrando dei buoni successi. Il fisico non è stato al top, ci sono stati anche alcuni momenti di tensione.

Nel mese di giugno, a livello sentimentale ci sarà una rinascita. Vivrete in modo più passionale l'inizio dell'estate, ma anche i mesi successivi. In campo professionale con Mercurio favorevole arriveranno delle buone notizie e ci saranno delle novità soprattutto a livello finanziario.

oroscopo scorpione per il mese di giugno

Per il lato fisico non mancherà una buona energia, il recupero delle condizioni di salute sarà infatti garantito. Con Marte in buon aspetto sarà possibile anche risolvere problemi in precedenza vi hanno creato dei pensieri.

Leggiamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il campo sentimentale e lavorativo per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione.

Lavoro e amore per lo Scorpione

Come anticipato, per lo Scorpione ci sarà un momento di ripresa e di recupero, sia in campo professionale che sentimentale.

Pubblicità

Soprattutto nelle ultime settimane del mese vivrete delle emozioni importanti. Nella prima parte del periodo, cercate di gestire al meglio alcune situazioni che potrebbero crearvi dei contrasti. A partire dalla parte centrale del mese sarà possibile fare dei nuovi incontri, delle conoscenze inaspettate, vivendo anche delle belle emozioni. Nel mese di luglio, Venere sarà favorevole e la positività amorosa proseguirà.

In campo professionale, chi è alla ricerca di risposte o di un'occupazione potrà ricevere dei riscontri affermativi.

Chi invece ha un'attività e desidera promuoverla, dovrà studiare delle buone tattiche per attirare l'attenzione. Sarà importante fare delle scelte, che saranno più semplici da gestire grazie alla positività di mercurio e successivamente del sole. Nel mese di luglio potreste rimanere in attesa di alcuni riscontri riguardanti i vostri progetti, ma potrete comunque risolvere delle questioni a livello finanziario.