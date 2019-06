L'Oroscopo di domani 24 giugno 2019 è pronto a mettere in campo interessanti opportunità riguardanti la giornata del prossimo lunedì. Ovviamente, come sempre solo per pochi prescelti: curiosi di scoprire quali sono i segni fortunati in amore e nel lavoro? Quest'oggi l'attenzione è tutta incentrata sui segni appartenenti alla prima sestina rappresentante l'Astrologia. Dunque, parliamo certamente in merito ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: vediamo di scoprire in anteprima il migliore tra i sei appena citati nonché chi tra questi avrà il periodo avverso.

Questa volta le stelle privilegeranno senz'altro i nati nel segno dell'Ariete ricompensandoli con ben cinque stelle, nella fattispecie indicative di fortuna e massima felicità. A gongolare (parzialmente) insieme agli amici dell'Ariete saranno di sicuro anche altri quattro segni che andremo a svelare a breve nella scaletta seguente. Invece, parlando di periodi 'no', le previsioni zodiacali del 24 giugno mettono un poco in apprensione coloro nativi in Leone: infatti questo avvio di settimana si presume possa portare un 'sottotono' diffuso al predetto segno di Fuoco. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 24 giugno

L'Astrologia applicata è pronta a svelare come sono stati valutati i vostri segni d'appartenenza. Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline nel frangente impostata sul giorno 24 di giugno. Certamente in odore di positività risultano ben cinque simboli astrali su sei, tra l'altro già anticipati in apertura e, ovviamente, presenti nei primi posti della scaletta con le stelline. A seguire, la situazione in classifica a partire dal migliore a scendere:

★★★★★: Ariete;

★★★★: Toro, Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★: Leone.

Oroscopo lunedì 24 giugno, lavoro e amore

Ariete - Il prossimo lunedì si preannuncia molto positivo.

Lo affronterete con tenacia scoprendo così tutti i piaceri che la vita è pronta senz'altro ad offrirvi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, le stelle vi prepareranno una giornata coi fiocchi e questa Luna in Pesci senza meno amica a tutti gli effetti sarà un delizioso anticipo della probabile passione che avrete con il vostro partner. Single, invece di perdervi in troppe considerazioni razionali lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire.

In alcuni casi, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in questioni sentimentali non di vostra competenza. Nel lavoro, infine, se con dei semplici cambiamenti pensate di avere qualche miglioramento, bene, allora non esitate a puntare su ogni cosa in grado di catapultarvi sempre più in alto. Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

Toro - Questo lunedì avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare.

Dunque, parte iniziale di settimana a tutto tondo con la normale routine, soprattutto nelle amicizie: previste uscite pomeridiane alla ricerca di qualche capo d'abbigliamento o qualche altro 'non-so-che' in grado di saziare la vostra fame da shopping. In amore potrete facilmente capire eventuali scontentezze e relative motivazioni riguardanti il vostro partner. Questa nuova visione del rapporto vi farà finalmente rendere conto che avevate ragione ad insistere su certe prese di posizione fatte tempo addietro.

Single, la giornata in esame sarà abbastanza promettente, soprattutto grazie a pianeti positivi pronti a lanciare intense vibrazioni sotto il profilo sentimentale e passionale. Visto dunque il buon cielo astrale, si consiglia di prestare più attenzione alle esigenze di quelle persone che più vi stanno simpatiche specialmente se attualmente al vostro fianco fisicamente. Nel lavoro, invece, avrete bisogno di fare qualche accertamento dei fatti prima di prendere una decisione che comporterà degli impegni. Beneficerete di influenze planetarie in grado di tirar su il vostro morale.

Gemelli - Giornata tutto sommato buona, valutata dall'Astrologia di oggi con le quattro stelle della solita normalità. Se avete qualche sogno o qualcosa a cui tenete in modo particolare, è il momento di metterli in atto dandovi da fare (con ragionevolezza) al più presto. In amore, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare troppo il vostro morale. In coppia, per tanti di voi è normale vivere momenti di enfasi alternati ad altrettanti di grande stanchezza: cercate di evitare l'andare in contro a situazioni già in partenza previste a rischio, ok? Single, datevi da fare in questi giorni, soprattutto a partire da questo inizio settimana: cercate posti frequentati da bella gente, uscite con amici e divertitevi; un principe o una principessa aspettano solo voi! Chissà, forse questa volta sarete davvero fortunati... Nel lavoro intanto, prendete le dovute accortezze in modo che tutto possa scorrere secondo le vostre aspettative. Se svolgete un'attività in proprio, il portafortuna sarà la fantasia.

Cancro - In arrivo una giornata semplice, positiva e abbastanza discreta. Certamente non sarà troppo in discesa, specialmente per voi con ascendente Leone, Scorpione o Pesci attualmente valutati in negativo. La giornata di fine settimana, pertanto, prevede un piccolo rallentamento generale a metà pomeriggio: sarà vostra cura tentare di mettercela tutta per rendere di nuovo vivace e accogliente il periodo. Le previsioni di lunedì, intanto, per quanto riguarda l'amore, vedono ottime possibilità da sfruttare: la persona del cuore sarà particolarmente coinvolta e trascorrerete dei momenti piacevoli sia da soli che con il vostro solito gruppo di amici. Finalmente potrete essere sicuri di avere al vostro fianco un partner gentile, che vi ama. Single, siete pronti a dimenticare il passato? Se sì, allora fatelo senza rimpianti! La vostra naturale predisposizione alla buona meditazione vi spingerà a ragionare, quindi a prendetevi il giusto tempo per scegliere se perseguire i vostri pensieri più profondi e fare delle scelte oppure mollare tutto con un sonoro 'arrivederci e grazie!'. Nel lavoro, intanto, i movimenti astrali saranno parzialmente vostra parte, sarete più tonici e resistenti e di conseguenza gli impegni risulteranno meno pesanti.

Leone - La giornata del 24 giugno si prevede abbastanza interessante, in fin dei conti positiva. Spenderete energie tra intrallazzi e impegni irrinunciabili, ricavandone persino qualcosa di utile. Prendete il tempo necessario per portare a termine qualcosa di importante, iniziato relativamente da poco. In amore, il consiglio è quello di resistere alla voglia di isolarsi da tutto e da tutti: fareste un grosso sbaglio! Se la persona che amate ha fatto uno sgarro, oppure ha detto qualcosa che vi è andato di traverso, cogliete la palla al balzo e parlatene apertamente ed in modo sincero. Single, sarete coscienti degli errori del passato e della necessità di confidarvi con qualcuno. Così beneficerete di una maggiore fiducia nelle persone che vi circondano per realizzare i vostri progetti: le previsioni del giorno invogliano alla concentrazione e al relax generale. Nel lavoro la giornata di oggi non scorrerà molto fluida, diciamo che sarà turbolenta e piena di intoppi. Cercate dunque di stringere i denti: dovrete essere più collaborativi o chiedere un aiuto quando sarete in difficoltà piuttosto che soccombere.

Vergine - Lunedì si preannuncia in linea con la normalità, anche se questo inizio settimana probabilmente potrebbe regalare un qualcosa di estremamente positivo alla vostra sfera privata: di cosa potrebbe trattarsi? Non siamo in grado di prevedere il futuro, però possiamo dire di stare sereni, tutto potrebbe accadere all'improvviso... L'oroscopo di domani 24 giugno consiglia in amore fiducia e pazienza. Sono in arrivo forti emozioni sul fronte sentimentale in generale, pertanto non si escludono sconvolgimenti e rivoluzioni ad ogni livello emozionale. C’è profumo di passione specialmente nella coppia, quella passione che può far saltare certi equilibri mentali già di per sé poco controllabili: sarà molto difficile tenere a bada gli irruenti spiriti della carne! Single, l'emergere di nuovi desideri vi trasmetterà felicità ma potrebbe anche creare confusione nella vostra mente. Potreste apportare modifiche alla vostra situazione e convivere con essa: datevi questa possibilità oppure rassegnatevi. Nel lavoro state diventando dei perfezionisti: vi adopererete moltissimo, il vostro impegno sarà veramente grande e questo vi porterà a vedere meno problemi e più soluzioni. Ogni tanto fate qualche pausa!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.