Sta per prendere il via un nuovo fine settimana per i dodici i segni zodiacali. Stando all'Oroscopo del 29 giugno, sono in arrivo diversi cambiamenti e novità: i Gemelli, ad esempio, saranno chiamati a fare delle scelte importanti, mentre per la Bilancia finalmente arriverà una risposta attesa da tempo. Qualche tensione in amicizia e in amore per il segno dello Scorpione.

Astrologia 29 giugno da Ariete a Vergine

Ariete: questo potrebbe essere il momento giusto per far sì che l'amore torni ad essere protagonista.

La giornata risulterà interessante soprattutto per chi vorrà vivere una storia con maggiore entusiasmo. Attenzione però a non accendere contrasti o conflitti all'interno di relazioni già in essere da un po' di tempo.

Toro: in questo periodo non state pensando molto alla vita sentimentale. Infatti cercherete di continuare a concentrarvi sul miglioramento della vostra situazione economica.

Gemelli: i nati sotto questo segno zodiacale dovranno prepararsi a fare scelte importanti nella giornata di sabato, alcune delle quali potrebbero anche riservare delle belle emozioni.

Con Venere positiva, ci saranno maggiori probabilità di successo in amore.

Cancro: vi accorgerete che è giunto il momento di svagarvi e rilassarvi di più. Date più spazio all'amore, anche perché luglio sarà un mese importante. Sul fronte lavorativo, la giornata potrebbe risultare propizia.

Leone: attenzione alla stanchezza che potrebbe influenzare anche il vostro umore sul lavoro, dove rischierete di risultare piuttosto nervosi. Vi converrà rimandare eventuali discussioni alla domenica.

Vergine: questa sarà la giornata migliore per cercare di ricucire uno strappo in amore. Qualcuno sarà ancora in crisi, mentre altri risulteranno indecisi: ad ogni modo, nel mese di luglio potrebbe arrivare l'occasione per fare delle scelte importanti.

Previsioni astrologiche 29 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: quest'ultimo sabato del mese vi fornirà una risposta che aspettavate da tempo, mentre domenica sarà una giornata importante per i sentimenti.

Sul lavoro, chi ha iniziato un nuovo progetto sarà alla ricerca di nuovi spazi e ambienti.

Scorpione: fate attenzione alle relazioni sentimentali o alle amicizie, poiché nella giornata di sabato potrebbero risultare piuttosto tormentate. Evitate contrasti, anche se non sarà facile.

Sagittario: si presenteranno delle situazioni che potrebbero alimentare il vostro nervosismo. Il weekend sarà piuttosto stressante e potrebbe mettervi in condizioni di disagio, dunque attenzione ai rapporti di coppia.

Capricorno: in attesa che arrivi luglio che sarà foriero di importanti novità soprattutto nella prima metà del mese, se avete voglia di sposarvi o di iniziare una convivenza, già da sabato potrete gettare le basi per questi progetti.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale sarà una giornata all'insegna della stanchezza e del nervosismo. Siccome in questo periodo le cose non stanno andando molto bene, sabato cercherete di vivere un'emozione nuova.

Pesci: un progetto vi sta impegnando molto in questo momento; avete in mente delle buone idee che cercherete di concretizzare in autunno. Durante il 29 giugno, se qualcosa non andrà per il meglio riuscirete a superarla, dovrete solo fare attenzione a non farvi scappare qualche parola di troppo.