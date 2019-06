L'Oroscopo della settimana dal 1 al 7 luglio 2019 è disponibile per tutti, pregno di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Target delle predizioni astrali di oggi, il periodo coincidente con la prima settimana del mese. Curiosi di sapere cosa riserveranno le effemeridi ai primi sei segni dello zodiaco? Bene, iniziamo immediatamente mettendo in rilievo i migliori ed i peggiori in assoluto, come sempre valutati tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

A fare la differenza come al solito, la presenza della Luna nei vari comparti, in genere solo tre spostamenti nel periodo e in sporadici casi (non in questo) anche solo due. Bene, iniziamo pure con l'affermare che sarà il Cancro (voto 10) il migliore tra tutti i segni dello zodiaco, quest'oggi meritevole di occupare la prestigiosa posizione 'top della settimana'. In periodo si preannuncia fortunato anche per il Leone (voto 8), favorito dalla splendida Luna nel segno in arrivo giovedì 4 luglio.

Buone le giornate oggetto delle odierne valutazioni altresì per quelli dell'Ariete (voto 7), dei Gemelli (voto 7) e della Vergine (voto 7). Situazione al limite della sufficienza invece, per gli amici nativi del Toro (voto 6): in questo caso le previsioni da lunedì 1 a domenica 7 prevedono per il suddetto segno di Terra dissonanze planetarie soprattutto nella parte centrale e finale del periodo.

Luna, i transiti della settimana

Prima di continuare con le classifiche e le pagelle segno per segno, contemplate dalle previsioni dell'oroscopo settimanale, vediamo cosa avrà da comunicarci l'Astrologia in merito a dove andrà a 'riposare' prossimamente l'astro terrestre.

Il periodo messo sotto controllo in questo contesto segna in calendario tre transiti in tutto, accompagnati da due specialissimi spostamenti a livello planetario: l'ingresso di Marte in Leone lunedì 1° luglio e il passaggio di Venere in Cancro mercoledì 3 luglio. Parlando invece più specificatamente della Luna, a dare inizio al periodo sarà la Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua già da questo martedì 2 luglio alle ore 03:24. La conturbante 'musa dei poeti' osserverà un nuovo cambio di segno giovedì 4 luglio alle ore 5:19, dove andrà a dare luce alla splendida figura astrale relativa alla Luna in Leone.

La settimana chiuderà il giro con l'entrata della Luna in Vergine prevista per sabato 6 luglio. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, pagelle e previsioni della settimana

Ariete: voto 7. La prossima settimana di certo non sarà 'uno spettacolo' per voi dell'Ariete, tuttavia non lamentatevi, c'è di peggio in giro! Il periodo diciamo pure che partirà abbastanza male ma senz'altro finirà discretamente, con un piccolo stop a fine periodo lavorativo, come potete vedere dallo schema posto a seguire.

Anzi, andiamo subito a chiarire la vostra situazione stelline giornaliera:

Top del giorno mercoledì 3 luglio;

mercoledì 3 luglio; ★★★★★ giovedì 4 e sabato 6;

★★★★ martedì 2 e domenica 7;

★★★ venerdì 5 luglio;

★★ lunedì 1 luglio.

Toro: voto 6. Si preannuncia un periodo abbastanza lento per voi del Toro, privo della 'top del giorno' e quasi tutto incentrato su fasi alterne. Tenete d'occhio in particolar modo giovedì e sabato, regalandovi qualcosa di appagante per gli altri giorni.

Ansiosi di scoprire come andrà la prima settimana di luglio? Ok, apriamo con il discorso 'stelline giornaliere':

★★★★★ lunedì 1 e mercoledì 3;

★★★★ martedì 2, venerdì 5 e domenica 7;

★★★ giovedì 4 luglio;

★★ sabato 6 luglio.

Gemelli: voto 7. Valutato abbastanza bene, diciamo oltre la media sufficienza, il periodo non mancherà di 'stupire' in quei giorni classificati come 'top'. Tranquilli, usando un po' di semplice attenzione avrete qualche seppur lieve soddisfazione anche in quelle giornate valutate con il 'no'. Scopriamo insieme come si presenterà, almeno sulla carta, la settimana ventura con le relative stelline:

Top del giorno domenica 7 luglio;

domenica 7 luglio; ★★★★★ martedì 2 e sabato 6;

★★★★ mercoledì 3 e giovedì 4;

★★★ lunedì 1 luglio;

★★ venerdì 5 luglio.

Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana ha messo in conto a voi del Cancro un periodo vincente in quasi tutti i comparti. Il periodo migliore? Certamente martedì 2 luglio, sottoscritto dalla splendida Luna in ingresso nel segno: posizione 'top' garantita. Le stelle consigliano di dare fondo agli obbiettivi più importanti che avete in agenda, ma anche alle questioni irrisolte, soprattutto quelle relative all'amore. Vediamo quando potrete darvi alla 'pazza gioia' e, invece, quando agire con maggior parsimonia. Il responso:

Top del giorno martedì 2 luglio - Luna nel segno;

martedì 2 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 3 (Venere nel segno), venerdì 5 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1, giovedì 4 e sabato 6.

Leone: voto 8. Le giornate dall'1 al 7 luglio si pronosticano sicuramente più che buone. A parte quelle del weekend coincidenti con sabato 6 e domenica 7 luglio, valutate come poco positive, le restanti se ben giostrate non mancheranno di rilasciare buone soddisfazioni. Vediamo di dare un valore ai prossimi giorni valutandoli con le stelline giornaliere. A seguire il resoconto:

Top del giorno giovedì 4 luglio - Luna nel segno;

giovedì 4 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 1 (Marte nel segno), martedì 2 e venerdì 5;

★★★★ mercoledì 3 luglio;

★★★ sabato 6 luglio;

★★ domenica 7 luglio.

Vergine: voto 7. Settimana decisamente poco impegnativa, altresì, altrettanto poco promettente in alcuni settori legati a rapporti interpersonali o di amicizia. Infatti, il periodo avrà una sequenza fatta di alti e bassi, dunque non lineare: cosa fare allora? Semplice, seguite i nostri consigli dispensati attraverso l'oroscopo del giorno, di domani etc. e sicuramente troverete le risposte che cercate. Vediamo intanto di analizzare come questa nuova tornata di stelline, nel frangente estrapolate dall'oroscopo della settimana 1-7 luglio. La scaletta:

Top del giorno sabato 6 luglio - Luna nel segno;

sabato 6 luglio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 4 e domenica 7;

★★★★ lunedì 1 e venerdì 5;

★★★ martedì 2 luglio;

★★ mercoledì 3 luglio.

