Nella settimana che va dall'8 al 14 luglio, i nativi Cancro saranno tra i favoriti in quanto a relazioni di coppia. Leone sarà determinato sul posto di lavoro e molto romantico con il partner, mentre Pesci e Sagittario dovranno aspettarsi qualche delusione nel corso della settimana. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, che va dall'8 al 14 luglio 2019.

Previsioni oroscopo dall'8 al 14 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete determinati a terminare sia i vecchi che i nuovi progetti lavorativi che vi si presenteranno durante la settimana.

La vostra forte volontà inoltre, contribuirà ad aumentare i vostri guadagni. Voto - 8

Toro: durante l'inizio della settimana, sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro. Nella seconda parte della settimana invece, saranno favorite la relazione di coppia, con serate da dedicare interamente verso il partner. Voto - 7,5

Gemelli: durante la settimana deciderete di concedervi una pausa dal lavoro e partire in vacanza assieme al partner. Questo servirà ad aumentare notevolmente l'affiatamento di coppia, con serate molto romantiche.

Voto - 7,5

Cancro: amore di coppia molto alto per i nativi del segno. Sarete generosi, teneri, ma soprattutto romantici nei confronti del vostro partner. Passerete le vostre giornate fuori con l'amato bene a trascorrere momenti indimenticabili. Voto - 8

Leone: vi sentirete particolarmente carichi di energie durante la settimana, soprattutto sul posto di lavoro. Questo contribuirà ad incrementare i vostri guadagni e vi metterà di buon umore. Voto - 8

Vergine: avrete bisogno di una pausa dal lavoro in quanto vi sentite piuttosto stanchi.

Ciò nonostante dovrete aspettare ancora un po’ prima di godervi il meritato periodo di ferie. Voto - 6,5

Bilancia: avrete voglia di uscire a godervi l'estate insieme ai vostri amici, tant'è che cercherete ogni scusa per rimanere il più a lungo possibile fuori casa. Ciò nonostante vi conviene non spendere troppo in quanto le vostre finanze sono in calo. Voto - 7

Scorpione: sarete di cattivo umore durante la settimana. Il vostro nervosismo inoltre potrebbe influire negativamente con i vostri rapporti di coppia o familiari e sul posto di lavoro.

Voto - 6

Sagittario: potrebbero esserci delle incomprensioni amorose per i nativi del segno durante la settimana. Ciò nonostante, se cercate di chiarire bene la situazione, potreste riuscire ad evitare la lite. Voto - 6,5

Capricorno: qualche discussione con il partner potrebbe farvi sentire giù di morale durante la settimana, con il rischio di rendere di meno sul posto di lavoro. Voto - 6

Acquario: sarete particolarmente impegnati sul posto di lavoro durante la settimana in quanto avete lasciato indietro un sacco di mansioni.

Attenzione che il troppo lavoro potrebbe influire sulla vostra salute. Voto - 6,5

Pesci: non avrete voglia di fare nulla durante la settimana. Ciò nonostante vi conviene fare almeno le mansioni urgenti da sbrigare in quanto potreste far innervosire il vostro capo. Voto - 6,5