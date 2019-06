Lunedì 10 giugno 2019 troviamo la Luna in Vergine e Urano nel segno del Toro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Venere ed il Sole stazioneranno in Gemelli, mentre Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno nei gradi del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: gelosi. Qualche divergenza nata col partner per futilità potrebbe scatenare la gelosia, probabilmente immotivata, dei nati Ariete.

Tali sospetti potrebbero rendere i nativi irascibili sul fronte amoroso.

Toro: lavoro 'top'. Rispetto ai giorni scorsi il lavoro riprende quota ed a giovarne è la serenità ritrovata che potrebbe regnare nel luogo in cui operano i nati Toro. Amore pantofolaio.

Gemelli: frizzanti. Le posizioni astrali odierne risulteranno decisamente favorevoli per l'umore e la voglia di divertimento che dimostreranno di avere i nativi. Visitare nuovi luoghi assieme agli amici sarà divertente.

Cancro: senza infamia né lode. Astri pressoché neutrali renderanno di routine questa giornata dove non dovrebbero avvistarsi novità all'orizzonte. Tuttavia verso sera l'affetto del partner potrebbe risultare più accentuato.

Leone: entrate economiche. Il duro lavoro degli ultimi mesi potrebbe iniziare a dare qualche frutto più abbondante economicamente. La soddisfazione che provocherà ai nativi li spingerà a lavorare ancora più duramente.

Vergine: perplessi. L'ambiente lavorativo è sotto pressione ormai da un po' ed i nati del segno stanno cominciando a sopportare sempre meno questi ostacoli e nervosismi che ne derivano. Qualche giorno di ferie sarebbe l'ideale.

Bilancia: nervosi. Molti i Pianeti dissonanti questo lunedì che tenderanno, con ogni probabilità, ad innervosire i nati Bilancia specialmente in ambito affettivo. Anziché inveire contro il partner potrebbero optare per un assoluto mutismo.

Scorpione: vecchie 'ruggini'. Qualche contrasto amicale che sembrava oramai superato potrebbe riemergere quest'oggi per i nativi che, colti di sorpresa, faranno probabilmente 'buon viso a cattivo gioco' viste le circostanze.

Sagittario: amici-nemici. Lunedì in cui una persona che i nati del segno reputano amica potrebbe rivelarsi meno sincera di quello che credevano. Sarà bene che valutino se continuare o meno tale legame amicale.

Capricorno: impazienti. I progetti lavorativi in essere procedono spediti ma per i nativi non sembra abbastanza e, con tutta probabilità, proveranno invano di accelerarne i ritmi.

Acquario: fortuna materiale. Un vecchio credito potrebbe palesarsi d'un tratto nella giornata odierna tanto che per i nati Acquario, che non ci speravano più, sembreranno soldi 'caduti dal cielo'.

Pesci: scontrosi. I nativi oggi potrebbero avere l'umore sotto i tacchi e dimostrarsi scontrosi con chiunque gli capiti a tiro.

A farne maggiormente le spese potrebbe essere la famiglia originaria.