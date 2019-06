L'Oroscopo dell'amore per i single si arricchisce di grandi novità. Una Luna in Leone sprigiona una gran voglia di affetto, di stare al centro dell'attenzione e Mercurio in Cancro porta buone notizie amorose anche ai Pesci e allo Scorpione. Di seguito le previsioni astrologiche di sabato segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: Marte interferisce con le vostre energie positive e nessun transito planetario è presente nel vostro cielo, ma Venere maliziosa promette bene per voi amici dell'Ariete e i momenti frizzanti in amore non mancheranno.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: l'amore splende nel vostro cielo e si manifesta con originalità, ma l'influsso uraniano e quello venusiano vengono intorpiditi da una carica lunare troppo emotiva. L'eccessiva sensibilità e il dinamismo non riescono a trovare un punto d'incontro benefico per avviare delle nuove storie amorose.

Gemelli: Mercurio, il vostro astro guida, dal cielo astrologico del Cancro e in sinergia con Marte cerca di allentare le tensioni amorose e vi garantisce un atteggiamento più positivo nei confronti dell'amore, utile per fare strage di cuori.

L'oroscopo dell'amore per i single, 8 giugno.

Cancro: sono previsti splendidi incontri amorosi per voi amici del Cancro. Mercurio nel vostro segno porta buone novità e incrocia le sue energie con Venere nel Toro: che ne dite quindi di uscire dall'ombra e intraprendere il cammino amoroso con coraggio?

Leone: la Luna, ospite nel vostro cielo astrologico, unisce le sue energie con Plutone e Saturno dal domicilio del Capricorno e vi mette in guardia circa il vostro modo di approcciarvi all'amore che risulta troppo impulsivo.

Pubblicità

Attenzione a non cadere vittima di corteggiatori che potrebbero trarvi in inganno.

Vergine: l'amore vi coinvolge in modo imprevedibile e Urano con Venere in Toro attirano la vostra attenzione in modo sorprendente. Nuove conquiste amorose potrebbero presentarsi a una festa o anche sul posto di lavoro, ma dovrete afferrare la situazione al volo, con arguzia.

Buone notizie nelle previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il Sole vi garantisce una nuova energia, tutta da investire nell'amore e da utilizzare per tenere a bada Saturno e Plutone in posizione non proprio favorevole.

Non siate irrequieti nei confronti delle novità amorose, le opportunità saranno fortunate.

Scorpione: l'opposizione dell'astro venusiano e di Urano si fa sentire e vi pesa, limitando il vostro campo d'azione in amore. Riscontrerete qualche difficoltà nel cogliere al volo le occasioni fortunate, forse per via dell'indecisione o di un atteggiamento 'imbranato' nei confronti delle novità.

Sagittario: avete le spalle coperte da Giove voi amici del Sagittario e siete in una botte di ferro, anzi d'argento per via dell'influsso lunare che vi porta a dimostrare il vostro amore a una persona che vi ha rapito il cuore.

Pubblicità

Capricorno: alcuni transiti planetari alquanto confusionali potrebbero farvi credere di non essere meritevoli di amore. Ma di sicuro non è così, forse questi incroci stellari vi spingono a superare un senso di sfiducia nelle vostre capacità amorose, per spronarvi a darvi una mossa.

Acquario: Mercurio curioso vi fa lanciare in un flirt utile per approfondire le nuove conoscenze e sondare i terreni amorosi. L'amore arriverà, ma quando sarà il momento giusto non tentennate.

Pubblicità

Pesci: Urano dal domicilio del Toro cerca di concretizzare i vostri sogni amorosi, concentrandosi maggiormente sul fattibile ed esortandovi a risvegliarvi dal torpore emotivo innestato da Nettuno. Abbandonate per un po' l'astrazione, Venere vi sostiene nelle nuove storie amorose.