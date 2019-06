Previsioni astrologiche dal 10 al 16 giugno: Cancro romantico, Leone spensierato

Nella settimana che va dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dal segno della Vergine a quello del Sagittario, dove transita già Giove. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, Nettuno sarà stabile in Pesci. Sole e Venere saranno in Gemelli mentre Marte, Mercurio e il Nodo Lunare si troveranno nei gradi del Cancro. Urano rimarrà nel segno del Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro romantico

Ariete: nervosi.

Molte le dissonanze planetarie di questi sette giorni per i nati del segno, che con ogni probabilità risulteranno nervosi sia nell'ambiente lavorativo che nell'ambito amoroso.

Toro: disorganizzati. Astri poco concilianti tenderanno ad appannare intenti ed idee dei nativi, facendoli probabilmente divenire disorganizzati durante le mansioni lavorative. Procrastinare le incombenze meno urgenti sarà la soluzione ideale.

Gemelli: rivoluzionari. Un 2019 avaro di soddisfazioni per i nati Gemelli.

Respirando aria di rivoluzione, i nativi inizieranno a portare avanti piccoli cambiamenti nella loro quotidianità.

Cancro: innamorati. Il focus della settimana sarà molto probabilmente l'amore in tutte le sue forme. Che si tratti dell'amato bene, dei figli, degli amici o di una qualsivoglia forma d'arte, i nativi si immergeranno completamente all'interno.

Flirt per Leone

Leone: flirt. Settimana d'amore spensierato per i nati sotto il segno del Leone.

Qualche flirt amoroso e passionale potrebbe palesarsi inaspettatamente.

Vergine: contrasti lavorativi. Uno o più colleghi potrebbero sollevare un polverone nei confronti dei nati Vergine rispetto ai loro ultimi comportamenti lavorativi. Sarà bene rispondere diplomaticamente, anche perchè il capo osserva.

Bilancia: amore flop. Le questioni lavorative avanzeranno senza troppi scossoni di sorta, ma è nelle faccende di cuore che i nati Bilancia potrebbero riscontrare qualche ostacolo, sarà spesso frutto del loro momentaneo pessimismo.

Scorpione: famiglia d'origine. Le attenzioni della settimana andranno probabilmente verso la famiglia, che avrà bisogno del loro aiuto. Amore in secondo piano.

Acquario creativo

Sagittario: briosi. Saranno l'anima della festa in questi sette giorni, il divertimento sarà una costante per i nati del segno. Qualche ostacolo eventuale sarà affrontato al meglio.

Capricorno: incontentabili. Sebbene le influenze astrologiche li premino, i nati Capricorno vorranno ancor, di più divenendo incontentabili.

Acquario: creativi. L'originalità e la creatività saranno le peculiarità più spiccate di questa settimana per quanto riguarda i lavoratori autonomi del segno Acquario.

Pesci: letargici. Poca voglia di fare e comunicare renderà i nativi propensi alla letargia. Divano e letto potrebbero essere i loro 'luoghi' preferiti della settimana.