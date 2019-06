Nella giornata di venerdì 14 giugno, alcuni segni zodiacali non saranno molto attivi sul posto di lavoro, come Capricorno e Bilancia. Al contrario, sarà una giornata grandiosa per i nativi del Leone, del Toro e dei Gemelli. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo della giornata di venerdì 14 giugno 2019.

Previsioni 14 giugno 2019

Ariete: sarete molto attivi sul posto di lavoro, consegnando entro i tempi stabiliti le vostre mansioni. La stanchezza si farà sentire.

Meglio che vi riposiate per questo fine settimana. Voto - 7,5.

Toro: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro, impegnandovi nel portare a termine i vostri progetti lavorativi, tutto ciò in vista di un weekend all'insegna dell'amore e del relax. Voto - 7,5.

Gemelli: giornata grandiosa per i nativi del segno. Il lavoro procederà molto bene, riceverete dei complimenti da una persona inaspettata, mentre il partner potrebbe farvi un'interessante proposta.

Previsioni oroscopo venerdì 14 giugno 2019

Voto - 8.

Cancro: meglio che vi fermiate per un giorno, considerato che state rallentando proprio quando la vostra situazione sentimentale sembrava essersi ristabilita. Voto - 7.

Leone: vedete già i primi vostri guadagni grazie al vostro lavoro e questo vi mette allegria. Continuate di questo passo per incrementare ancora di più le vostre finanze. Voto - 8.

Vergine: avete lavorato molto durante la settimana e ora cominciano a mancare le forze per affrontare un'altra giornata di lavoro.

Meglio che vi riposiate un po'. Voto - 7.

Bilancia: le divergenze con il partner vi mettono dei dubbi. Fareste meglio a riflettere un momento sulla vostra attuale situazione e prendere una decisione. Voto - 6,5.

Scorpione: potrebbe essere il vostro giorno fortunato. Chi è in cerca di lavoro, ma anche della propria anima gemella, potrebbe riuscirci proprio questo venerdì. Voto - 8.

Sagittario: dopo alcune giornate no, la vostra relazione di coppia potrebbe tornare alla ribalta ed essere più forte di prima, basta solo un po' di buona volontà.

Voto - 7.

Capricorno: avete lavorato molto negli ultimi giorni, vi siete meritati i vostri guadagni, ora potete concedervi la pausa che tanto aspettavate. Voto - 7,5

Acquario: l'aria di nervosismo dei giorni precedenti finalmente sembra svanita e ora siete più calmi, pronti a ristabilire un rapporto sereno con il partner e i vostri cari. Voto - 7,5.

Pesci: sarà una giornata sottotono per i nativi del segno, ma non così sottotono come le precedenti.

Cercate di riprendervi e godervi ora un tranquillo fine settimana. Voto - 6,5.