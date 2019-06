Lunedì 17 giugno 2019 la Luna e Giove si troveranno nel segno del Sagittario mentre Plutone e Saturno saranno in Capricorno. Urano stazionerà in Toro e Nettuno sarà sui gradi dei Pesci. Venere ed il Sole si troveranno in Gemelli e Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare rimarranno nel segno del Cancro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete agitato

Ariete: agitati. Se da un lato le questioni lavorative procederanno senza troppi intoppi, dall'altro nelle questioni amorose i nativi potrebbero avvertire qualche malcontento mettendosi in agitazione.

Toro: famiglia d'origine. Lunedì dove il focus dei nati Toro potrebbe essere orientato sulla famiglia originaria. Il loro eventuale supporto economico risulterà apprezzato oltre che estremamente importante.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa in questa giornata i nati del segno. Sia che si tratti di uscite mondane, sia che si trovino nell'ambiente di lavoro il loro brio sarà ben evidente e contagioso.

Cancro: uggiosi. L'umore potrebbe risultare alquanto basso durante la prima giornata della settimana. Ne potrebbe derivare una scarsa voglia di comunicare preferendo qualche momento in più di relax.

Scorpione attendista

Leone: polivalenti. I nativi potrebbero essere orientati a proseguire i loro progetti in essere contemporaneamente cercando di ricavarne il meglio possibile da ognuno. Sicuramente lavoreranno alacremente al punto che potrebbero ricevere copiose soddisfazioni nel prossimo futuro.

Vergine: umore 'flop'. Le dissonanze astrali odierne tenderanno ad abbassare i livelli dell'umore nativo. Uscire con gli amici di sempre o dedicarsi ad un hobby potrebbe aiutarli a distrarsi.

Bilancia: senza infamia né lode. Giornata senza troppe novità che, con ogni probabilità, scivolerà via nn lasciando evidenti evoluzioni. Dedicarsi al relax potrebbe rivelarsi la mossa azzeccata.

Scorpione: attendisti. Un progetto stenta ad avviarsi come si deve, ma i nati del segno non si scoraggeranno e, pur continuando a lavorarci su, attenderanno con doverosa pazienza novità positive.

Pesci distratto

Sagittario: amore in bilico. Lunedì dove i nati Sagittario potrebbero avvertire una grande insoddisfazione amorosa, soprattutto chi vive una storia da svariati anni.

Metteranno probabilmente la loro relazione sotto la lente d'ingrandimento cercando di capire come comportarsi.

Capricorno: shopping. Un capo d'abbigliamento per loro o per una persona a cui vogliono bene oggi non potrà scappare dalle loro grinfie, perchè i Capricorno vorranno concedersi il lusso di un acquisto a 5 stelle.

Acquario: creativi. I nati del segno questo lunedì avranno una spiccata vena creativa che orienteranno verso i loro progetti lavorativi autonomi.

Amore in secondo piano.

Pesci: distratti. La dissonanza di Mercurio potrebbe appannare idee ed intenti dei nativi rendendoli oltremodo distratti durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.