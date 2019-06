Quella di domani 16 giugno sarà una giornata positiva per l'Ariete e il Leone. Momento deludente per il segno dei Gemelli e per il Sagittario, che faranno fatica a gestire i rapporti personali. Di seguito l'Oroscopo su amore, lavoro e salute di domenica 16 giugno 2019 per tutti i segni, da Ariete a Pesci.

Previsioni astrologiche del 16 giugno 2019

Ariete: fine settimana positivo per il segno, almeno per quanto riguarda i sentimenti. La giornata di domenica si presenta ideale per organizzare una gita fuori porta, un piccolo viaggio o una cena tra amici.

Pubblicità

Pubblicità

Vi sentirete energici e positivi, sarà una giornata di svago e spensieratezza.

Toro: sarà un weekend interessante per quanto riguarda i rapporti interpersonali, potrebbero nascere legami importanti per il futuro. È un buon momento per il lavoro, anche se delle preoccupazioni di tipo economico preoccupano il segno già da un paio di giorni. Soluzioni in arrivo durante la nuova settimana.

Gemelli: sono giornate frenetiche, piene soluzioni da ricercare.

La giornata di domenica non sarà priva di tensioni: qualcuno erroneamente potrebbe riversare lo stress e il nervosismo accumulati in ambito lavorativo all’interno del rapporto con il partner o con la famiglia. Siate cauti, meglio evitare litigi e discussioni.

Cancro: quella di domenica 16 giugno sarà una giornata ancora leggermente deludente per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nell'ambito dei rapporti di coppia bisognerà fare attenzione ed evitare di fomentare discussioni ed incomprensioni.

Pubblicità

Sarà invece una giornata positiva per le attività pratiche, vi sentirete creativi e potreste avere le giuste intuizioni.

Leone: fine settimana intenso e positivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. È un buon momento per le relazioni di coppia: chi durante le giornate precedenti ha affrontato qualche momento di incertezza, potrà ritrovare la serenità e la complicità nel rapporto con il partner. Incontri favoriti per i single.

Vergine: la giornata di domenica si presenta poco positiva per il segno: l’opposizione di Venere continua a mettervi i bastoni tra le ruote: sarà una giornata faticosa.

Cercate di non farvi prendere dal nervosismo, potreste pronunciare frasi che non pensate. Al contrario è un momento positivo per il fisico, le energie non mancano.

Bilancia: durante questo fine settimana sentirete il bisogno di prendervi una pausa dagli impegni. Sarà un momento positivo per i rapporti interpersonali.

Scorpione: un quadro astrale decisamente positivo proteggerà lo Scorpione durante la giornata di domenica 16 giugno. È un momento di grande forza non solo per quanto riguarda il fisico e le questioni professionali, ma anche per i sentimenti.

Pubblicità

Tuttavia in questa giornata non vi sembra di aver tempo da dedicare all’amore e agli affetti, desiderate portarvi avanti con il lavoro. In questo momento è importante non perdere di vista i propri obiettivi, potreste essere ad un passo dal raggiungerli.

Sagittario: sarà una giornata abbastanza faticosa, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. In ambito lavorativo una persona a voi vicina potrebbe cercare di ostacolarvi e screditare le vostre abilità, siate cauti, cercate di smascherare al più presto il falso amico e allontanatelo, prima che il vostro lavoro venga sabotato.

Pubblicità

Capricorno: è un momento di stallo per il segno, un momento in cui è possibile muovere i primi passi verso il cambiamento, ma in cui ancora non si potranno vedere dei risultati. Il consiglio degli astri è quello di muoversi in direzione degli obiettivi da raggiungere, senza però aspettarsi dei risultati immediati, il tempo e la pazienza vi darà la ricompensa che meritate. Lo stesso vale in amore, le conoscenze fatte in questo periodo potrebbero rivelasi importanti nei prossimi mesi.

Acquario: è un momento di recupero per il segno e durante questa giornata inizierete a vedere i primi segnali di ripresa, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel rapporto di coppia sarà possibile cercare un confronto e risolvere le problematiche. Qualcuno potrebbe ancora risentire di piccoli disturbi fisici, tuttavia durante il corso della nuova settimana ci sarà una buona ripresa anche in tal senso.

Pesci: durante la giornata di domenica 16 giugno, potreste sentirvi particolarmente di mal umore. Il nervosismo avrà la meglio e potrebbe intaccare rapporti interpersonali e relazioni sentimentali. Sarà un momento di confusione per i sentimenti, cercate di essere cauti e di evitare il più possibile litigi e discussioni all’interno del rapporto con il partner. E' un momento positivo per quanto riguarda la sfera lavorativa e il fisico.