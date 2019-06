Le novità amorose non mancheranno nelle previsioni astrali settimanali segno per segno. L'Oroscopo dell'amore per i single 'lancia' delle possibilità da prendere al volo per raggiungere la felicità sentimentale.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: Sole e Venere saranno in posizione favorevole e potrete vincere una sorta di pigrizia conferitavi da Marte in quadratura. Apritevi ai nuovi amori con maggiore slancio e siate più loquaci nell'approfondire le conoscenze.

Toro: sono previste nuove occasioni di incontri per voi amici del Toro, sarete molto aperti e innovativi a un cambiamento che non tarderà ad arrivare. Puntate tutto su una Luna fortunata di metà settimana che vi porterà splendide notizie.

Gemelli: durante questa settimana vi trascinerete alcune controversie amorose, evitando di risolverle forse a causa di una Luna in opposizione che dal domicilio del Sagittario vi rende indolenti e inconcludenti.

Questo atteggiamento si smorzerà nel weekend e potrete beneficiare di una Venere romantica.

Cancro: sarete molto suscettibili e freddi nel modo di aprirvi alle nuove storie amorose soprattutto martedì e mercoledì. Cercate di non farvi prendere dall'ansia e contate su un Marte vigoroso che vi spianerà la strada che conduce alla felicità.

Leone: da veri conquistatori che siete voi amici del Leone, potrete darvi alle conquiste amorose, sfruttando i transiti planetari di un inizio settimana fortunato.

Attenzione alla seconda metà e a un weekend che renderà le vostre sensazioni nervose.

Vergine: nuove emozioni sono garantite da un trigono Urano-Luna che martedì procurerà vigorosi cambiamenti nella vostra sfera affettiva. Nuove esperienze emotive busseranno alla porta del vostro cuore, dovrete essere voi ad aprirla con coraggio.

I single e l'oroscopo settimanale

Bilancia: determinati come siete, potrete approfondire i sentimenti con slancio e vincere un'opposizione lunare che cercherà di buttarvi giù di morale.

Venere vi garantirà amore per questa settimana, ma dovrete approfondire di più un dialogo proficuo per le conoscenze.

Scorpione: puntate tutto sulla giornata di venerdì cari amici dello Scorpione, quando i transiti saranno maggiormente favorevoli per voi. Potreste ricevere delle intriganti novità che saranno in grado di cambiare il vostro status da single a felicemente impegnati.

Sagittario: la vostra settimana inizierà ospitando una Luna indipendente e ottimista.

Incrociando le sue energie con Giove, sarete molto fiduciosi in voi stessi e attuerete le mosse giuste per raggiungere i vostri obiettivi amorosi. Generosi e loquaci nei confronti delle nuove conoscenze, cercherete comunque di mantenere stabile la vostra voglia di indipendenza.

Capricorno: l'astro lunare già da martedì nel vostro cielo astrologico (anche se renderà le sensazioni amorose piuttosto rigorose e serie) vi conferirà una concretezza e un atteggiamento pratico nei confronti delle nuove opportunità sentimentali.

Non lasciatevi intristire da ricordi che potrebbero produrre in voi dei sensi di colpa limitanti.

Acquario: questa settimana partirà in modo promettente per voi amici dell'Acquario in cerca d'amore. Splendide notizie potrebbero illuminare il vostro cielo astrologico nella giornata di venerdì e portare una sferzata di novità che riempirà il vostro cuore di gioia.

Pesci: purtroppo la quadratura di Venere si farà sentire e l'amore non riuscirà a prendere il volo in questa settimana, ma una Luna positiva vi renderà maggiormente sensibili e disponibili.