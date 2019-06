Nel fine settimana del 22 e 23 giugno 2019 troviamo la Luna viaggiare dal segno dell'Acquario a quello dei Pesci dove già sosta Nettuno. Plutone e Saturno permarranno sui gradi del Capricorno come Urano in Toro e Giove in Sagittario. Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno nel segno del Cancro. Il Sole e Venere stazioneranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete agitato

Ariete: agitati. Sabato e domenica risulteranno probabilmente due giorni in cui i nativi avranno a che fare con parecchio nervosismo personale a causa delle dissonanze astrali.

Pubblicità

Pubblicità

Sabato di battibecchi lavorativi.

Toro: energici. Il bottino energico fornito dagli Astri questo weekend sarà di tutto rispetto. Difatti, con ogni probabilità, i nati del segno si sentiranno oltremodo energici ed in grado di affrontare qualsiasi mansione. Amore in stand-by.

Gemelli: mondani. Staccare la spina dalla routine dell'intera settimana sarà, c'è da scommetterci, l'obiettivo primario dei nati Gemelli in questi due giorni. Che si tratti di uscite mondane, cinema o teatro, la parola d'ordine sarà concedersi relax e divertimento.

Cancro: romantici. Sabato l'amore sarà in pole position per i nati del segno che non avranno occhi che per l'amato bene. Domenica, invece, l'attenzione potrebbe virare sui figli che andranno indirizzati ad un comportamento più consono.

Scorpione passionale

Leone: distratti. La dissonanza Mercuriale tenderà ad appannare idee ed intenti dei nativi durante la giornata di sabato. Giorno 23 si dimostrerà invece più favorevole alle nuove conoscenze affettive.

Pubblicità

Vergine: amore 'flop'. Le faccende di cuore durante questo fine settimana non andranno probabilmente granché bene per i nati del segno sia per le coppie durature che per quelle appena nate.

Bilancia: imbronciati. La poca voglia di comunicare nel weekend potrebbe assalire i nativi che, solitamente, tendono ad essere prolissi. Questo loro atteggiamento abbottonato lascerà le persone vicine perplesse.

Scorpione: passionali. Liberati, o quasi, dagli strascichi emozionali dei giorni scorsi ecco che il weekend si prospetta rigenerante per la mente dei nati del segno ma anche passionale per chi vive una nuova relazione amorosa.

Acquario stacanovista

Sagittario: lavoro in pole position. Il focus nativo di questo fine settimana sarà, con ogni probabilità, orientato sulle faccende lavorative, specialmente per i nati del segno che operano alle dipendenze altrui.

Capricorno: intuitivi. Poco o nulla sfuggirà allo sguardo attento dei nati Capricorno che, con ogni probabilità, si riveleranno oltremodo intuitivi nei rapporti con gli altri carpendo sensazioni ed emozioni finora passate inosservate.

Pubblicità

Acquario: stacanovisti. Sabato da dedicare esclusivamente ai progetti lavorativi in essere mettendosi ostinatamente d'impegno. Domenica il focus si sposterà sulle faccende di cuore e la partenza per un luogo romantico sarà più che probabile.

Pesci: famiglia d'origine. Malgrado l'umore basso, i nativi dovranno adempiere ad alcuni oneri familiari in questo fine settimana. Qualche discussione in ambito lavorativo sarà da mettere in conto nella giornata di sabato.