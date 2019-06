L'Oroscopo di domani 19 giugno 2019 svela le nuove previsioni estrapolate sugli astri relativi alla giornata di mercoledì. Target di oggi i primi sei segni dello zodiaco, ovviamente rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere come andrà il giorno coincidente con la parte centrale dell'attuale settimana? Diciamo in questo caso che l'Astrologia applicata alla giornata in oggetto ha riservato un trattamento di favore solo per due segni, tra questi uno davvero super-fortunato.

Partiamo subito ad evidenziare il migliore in assoluto: la Vergine. Al sensibile segno di Terra è stato messo in preventivo un frangente altamente positivo, dunque considerato meritevole della posizione migliore in assoluto relativa alla 'top del giorno'. Ottimo periodo anche per gli amici nativi del Leone, splendidamente appoggiati dalla Luna in Capricorno senz'altro preziosa alleata di coloro con problematiche sentimentali da risolvere. Invece ad andare incontro ad un periodo probabilmente poco positivo saranno quasi certamente gran parte dei nati sotto al simbolo astrale dell'Ariete, quest'oggi sottoscritti con due stele e relativo periodo da 'ko'.

Vediamo come sono stati valutati gli altri segni in amore e nel lavoro analizzando per bene le previsioni zodiacali del 19 giugno. Prima comunque è senz'altro d'obbligo dare voce alla scaletta con le stelline quotidiane al completo, come al solito poste di seguito.

Classifica stelline 19 giugno

Le effemeridi giornaliere sono pronte a mettere in evidenza i segni fortunati e non previsti dalla classifica stelline del giorno 19 giugno. Nelle prime posizioni, secondo quanto annunciato poc'anzi nell'anteprima di rito, troviamo meritatamente al primo posto in classifica la Vergine, una spanna sopra il segno del Leone.

Altresì, abbiamo messo in rilievo soprattutto le scarse possibilità di successo attribuite agli amici dell'Ariete, nel contesto attuale preventivati con il segno del 'ko'. Quindi adesso non resta altro da fare se non passare direttamente al responso generale. Il riepilogo segno per segno:

Top del giorno : Vergine;

: Vergine; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Gemelli, Cancro;

★★: Ariete.

Oroscopo mercoledì 19 giugno, sentimenti e lavoro

Ariete - Il prossimo mercoledì ci sarà da confrontarsi con problemi e problemini causati da qualcuno o relativi a qualcosa.

Intanto già da oggi evitate di fare passi indietro ma affrontate eventuali situazione critiche. Non chiudetevi dinanzi alle novità, anzi dedicate un po’ di tempo alla riflessione: ci sono dei desideri inconsci da decodificare, non comunque da mettere in gioco adesso... Mettete pure in conto qualche momento di malinconia: farà un po' male, ma potrebbe essere molto costruttiva. Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore andrebbe osservato un atteggiamento distaccato da eventuali diatribe o rivendicazioni.

In coppia specialmente una battuta o una 'uscita' poco felice da parte del partner potrebbe lasciarvi senza parole, semplicemente sbigottiti! Avrete giusto il tempo di preparare un'adeguata controffensiva. Single, questo momento non sarà al massimo, almeno per quanto riguarda l'amore: probabilmente molti di voi attraversano un periodo di stanchezza. Approfittate del momento un po' così per fare il punto della situazione affettiva. Nel lavoro qualcuno vi suggerirà qualcosa da fare ma voi, puntualmente, rispedite al mittente!

Eppure potrebbe rivelarsi interessante: non accantonate troppo in fretta un consiglio. Oggi e domani sarete un po' troppo ansiosi e malfidati, .

Toro - Partirà bene questa parte della settimana, a tal punto che potrebbe maturare un’entrata economica inaspettata. Di certo se così fosse, una cosa come questa senz'altro metterà di ottimo umore tanti di voi Toro, permettendo anche di risolvere qualche piccolo problema. Dal punto di vista generale diciamo che sarà una giornata faticosa, ma anche molto produttiva. La sfera privata potrebbe aver bisogno di maggior presenza da parte vostra (non solo fisicamente!). In amore, potete tranquillamente programmare qualcosa di ordinario, perché almeno uno dei vostri programmi è destinato ad andare secondo i desideri. In coppia riuscirete a sorprendere la persona amata con iniziative inaspettate e questo renderà quanto mai spumeggiante la vita di relazione. Single, vi accorgerete di aver fatto 'uno sgarro' a voi stessi. Per essere precisi, quello di non credere a sufficienza nelle vostre possibilità. Poiché non è mai tardi per rimediare, fate pace con quel passato che solo voi sapete e iniziate a guardare con fiducia al futuro. Nel lavoro, infine, le novità vi stimoleranno a dare il meglio di voi stessi. Vedrete in prospettiva dei miglioramenti che potranno riguardare anche la vostra futura carriera: concentratevi, cercando di dare il meglio di voi.

Gemelli - In arrivo un giorno abbastanza impegnativo anche se sufficientemente positivo. Diciamo che oggi ci saranno importanti questioni, soprattutto a livello finanziario, da affrontare legate alla casa e alla famiglia: mettete subito le cose in chiaro con tutti coloro che sono o potrebbero essere direttamente coinvolti. Per qualche Gemelli il periodo inizierà in modo abbastanza positivo, anche se non sentirà addosso una grande carica: dovrà solo carburare, poi senz'altro arriverà alla meta. L’amore darà una certa sicurezza soprattutto a chi è già in coppia. Per fortuna, e grazie alle stelle, si prevedono momenti intriganti in compagnia del vostro partner: lasciatevi coccolare, ok? In generale, se doveste riscontrare qualche lieve intoppo state sereni e tranquilli, in fondo da piccole complicazioni potrebbero nascere nuove opportunità, non trovate? Single, l'istinto vi consentirà di conoscere prima di chiunque altro in quale direzione stiano volgendo gli eventi. Consiglio: studiate attentamente la tecnica giusta da seguire per rendere più stabile e profondo un eventuale rapporto futuro. Nel lavoro, le stelle vi sosteranno e vi daranno una mano a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati: sarete determinati e, come sempre, avrete una volontà incredibile nel superare ogni difficoltà.

Cancro - La giornata di mercoledì si presume sia entro i limiti accettabili della discreta routine, a cui ormai siete abituati. Molti di voi del Cancro sentirete il bisogno di riflettere... Riflettere per poi cambiare alcune tra le cose che in questo periodo non vanno. In questo caso allontanare quelle persone che non hanno sulla vostra persona un effetto positivo, forse sarebbe la cosa più conveniente per voi da fare. Iniziate con il lasciare strade che non danno più niente per cercarne di nuove, magari ascoltando quella vocina interiore che, a dispetto del vostro 'pensare', sa sempre ciò che vuole. Ovviamente scegliete con cura le persone di cui vi circondate, ok? Le previsioni di mercoledì in questo caso invitano ad essere concentrati nelle questioni d'amore. Stare calmi evitando di strafare, come spesso siete soliti fare e nel contempo essere disponibili e comprensivi con chi vi sta a cuore. Anche se gli astri saranno parzialmente a favore, evitate capricci, gelosie e musi lunghi soprattutto all'interno della coppia. Buon giorno per chiarire idee o recuperare situazioni alla deriva. Single, se qualcuno di voi ha di recente registrato un appiattimento della capacità seduttiva, potrà ridare vigore alle situazioni ripartendo dai propri errori. Nel lavoro sarà una giornata alquanto importante per tanti di voi: potrete esporre i vostri piani lavorativi consapevoli di avere l'appoggio dell'Astrologia.

Leone - Giornata di metà settimana davvero splendida, almeno sulla carta. Questo mercoledì sarà molto costruttivo per quanto riguarda alcune cose che avete 'in ballo' nel periodo: avrete occasione di confrontarvi con persone che contano e dare il via a un desiderio molto importante. Sfoderate tutta la vostra diplomazia e determinazione e andate avanti direttamente al punto! In serata forse avvertirete un po’ di stanchezza, il che potrebbe sfociare in momenti di lieve stress... In amore, non siate troppo esigenti perché c'è il rischio di compromettere il buon rapporto che si era creato in precedenza. Sappiate connettervi sulla medesima frequenza del vostro partner, cercando di seguire lo stesso filo logico nelle situazioni: vedrete, tutto sarà meraviglioso. Single, il vostro momento è questo! Se avete un traguardo da raggiungere programmate bene le vostre azioni, in modo da arrivare al dunque proprio questo mercoledì, sponsorizzato da una Luna in Capricorno dolce e sensuale quanto basta. Una buona opportunità che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire... Nel lavoro, sono in arrivo gratificazioni professionali a chi è avviato alla carriera. Per gli altri settori lavorativi, i successi sperati potrebbero subire qualche ritardo.

Vergine 'top del giorno' - Mercoledì sono in arrivo ottime occasioni a livello sentimentale con opportune chance anche nei settori professionale e finanziario. Le tensioni degli ultimi giorni si scioglieranno come la neve al sole regalando sensazioni tranquille e tanta voglia di fare qualcosa di importante. Nella vita di coppia sarà raggiunta una maggiore stabilità e chi dovrà prendere decisioni importanti saprà muoversi nel modo giusto. Qualcuno, invece, parlando più in generale, dovrà avere un pochino più di pazienza. L'oroscopo di domani 19 giugno, soprattutto in merito ad alcune situazioni sentimentali con problematiche pregresse, invita ad approfittare della Luna nel segno del Capricorno per realizzare ciò che vi sta più a cuore sia che si tratti di un viaggio, di un incontro oppure di una storia d’amore che stenta a decollare. Single, una nuova conoscenza sta solleticando la vostra fantasia amorosa? Non badate ai convenevoli e buttatevi: datevi da fare adesso, senza perdere tempo, ok? Cercate di puntare tutto su una persona che vi capisca, che sappia ascoltare e con la quale possiate condividere gioie ma anche dolori. Nel lavoro, per chiudere, avrete i numeri giusti per ottenere ciò che desiderate, dovete solo credere di più in voi stessi: ascoltate chi vi incoraggia e non chi, per invidia, proverà a tarparvi le ali, ok.

