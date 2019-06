Venerdì 21 giugno la Luna sarà in Acquario mentre il Sole e Venere si troveranno nel segno dei Gemelli. Urano rimarrà in Toro come Giove nel Sagittario e Plutone assieme a Saturno nei gradi del Capricorno. Marte, Mercurio ed il Nodo Lunare si troveranno in Cancro. Nettuno stabile in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro indaffarato

Ariete: fiacchi. Le copiose dissonanze planetarie tenderanno a fornire poche energie ai nativi di questo segno che, di conseguenza, potrebbero avvertire una certa difficoltà durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Verso sera la situazione inizierà a migliorare.

Toro: famiglia d'origine. Il focus del venerdì dei nati del segno potrebbe essere improntato sulla famiglia originaria dove verrà richiesto il loro supporto morale per la risoluzione di un problema annoso.

Gemelli: senza infamia nè lode. Venerdì senza troppe novità o scossoni di sorta quello che probabilmente dovranno affrontare i nati Gemelli. Sarà bene che usino questo giorno per ricaricare le batterie.

Cancro: indaffarati. Tante le cose da iniziare ed altrettante quelle da portare a compimento per i nati del segno che dovranno, con tutta probabilità, riuscire a ritagliarsi un adeguato spazio anche per le faccende amorose.

Relax per la Bilancia

Leone: stacanovisti. Astri pressochè neutrali sul fronte amoroso saranno invece decisamente favorevoli sul versante lavorativo per i nativi. Lavorare alecremente sarà il loro mood giornaliero.

Vergine: nuovi amici.

Le vecchie compagnie amicali hanno chiuso il loro ciclo da un pò ed oggi potrebbe partire il consolidamento di nuove amicizie per i nati Vergine. Amore in secondo piano.

Bilancia: relax. Giornata da dedicare al rilassamento più assoluto quella che si prospetta per i nati del segno. Una capatina alle terme o in un beauty center sarebbe l'ideale.

Scorpione: revisioni amorose. Ciò che sino a poco tempo fa riuscivano a sopportare del partner adesso non è più contemplato negli schemi di coppia dei nativi. Probabili rivoluzioni amorose.

Sagittario pensieroso

Sagittario: pensierosi. Il comportamento del partner in questo venerdì potrebbe rendere perplessi i nati Sagittario che, di conseguenza, potrebbero ponderare accuratamente sul da farsi. Nei casi più gravi metteranno in dubbio la solidità di coppia.

Capricorno: duttili. Dividersi in più ambiti contemporaneamente in più ambiti è un'arma a doppio taglio per svariati motivi che oggi i nativi potrebbero avere finalmente ben chiari, vista la loro reiterata duttilità.

Acquario: estroversi. Lo spirito collettivo dei nati del segno in questa giornata emergerà prorompente rendendoli, con tutta probabilità, briosi ed euforici sia nel privato che in ambito lavorativo.

Pesci: hobby. Astri dissonanti quest'oggi non lasceranno presagire nulla di entusiasmante dunque sarà bene che per svagare la mente i nati Pesci scelgano di coltivare un hobby, nuovo o vecchio che sia.