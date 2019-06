Mercoledì 5 giugno 2019 troviamo Marte, Mercurio, la Luna ed il Nodo Lunare sui gradi del Cancro mentre Urano assieme a Venere stazioneranno nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove resterà nel segno del Sagittario. Nettuno stabile in Pesci ed il Sole nel segno dei Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cancro passionale

Ariete: umore basso. Le dissonanze astrologiche della giornata tenderanno ad abbassare l'umore dei nativi che, verso sera, potrebbero accusare anche una certa fiacchezza.

Andare a dormire presto potrebbe essere la soluzione.

Toro: amore a gonfie vele. Se da un lato l'ambito lavorativo potrebbe destare qualche perplessità, ecco che quello amorevole andrà, invece, a gonfie vele con grande soddisfazione dell'amato bene.

Gemelli: gratificati. Per i nativi che hanno da poco intrapreso un nuovo percorso lavorativo questo mercoledì potrebbero essere certi di aver scelto la strada fatta per loro grazie anche alle gratifiche morali di cui potrebbero godere.

Cancro: passionali. Il focus del mercoledì sarà orientato, con ogni probabilità, verso le faccende di cuore. Dal tardo pomeriggio la passionalità nel rapporto di coppia potrebbe riesplodere placando le ultime 'burrasche' amorose.

Scorpione bizzoso

Leone: stacanovisti. Mercoledì col vento in poppa per le faccende lavorative dei nativi che, c'è da scommetterci, non si risparmieranno in termini di fatiche ed impegni da portare a compimento.

Vergine: cambio di rotta.

Posizioni planetarie contrastanti potrebbero far pensare ai nati del segno che sia giunto il momento di cambiare aria in ambito lavorativo. Sarà bene che ponderino a dovere tale scelta perché potrebbe risultare difficoltoso, poi, tornare sui propri passi.

Bilancia: famiglia d'origine. Il focus odierno potrebbe essere improntato sulla famiglia originaria che, con tutta probabilità, avrà bisogno del sostegno economico dei nati Bilancia.

Scorpione: iracondi.

Non si risparmieranno in fatto di polemiche, discussioni e attriti anche per futilità perché, oggi, i nativi avranno un diavolo per capello e potrebbero scagliarsi con chiunque gli capiti a tiro.

Sagittario brioso

Sagittario: briosi. Umore alle stelle e divertimento assicurato, sia che debbano lavorare sia che possano permettersi un po' di relax, per i nati Sagittario questo mercoledì. Serata divertente.

Capricorno: routine. Mercoledì in cui la routine, sia al lavoro che in amore, potrebbe prendere il sopravvento.

Ritagliarsi ampi spazi di relax per ritemprare il loro benessere psico-fisico potrebbe essere un'ottima idea.

Acquario: fiacchi. Scarno il bottino energetico fornito dagli Astri quest'oggi che tenderà probabilmente a rendere leggermente apatici i nati del segno durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Pesci: pensierosi. Tornare con la mente al passato non è un toccasana umorale ed oggi i nati Pesci potrebbero rendersi conto di tale regola non scritta.

Dedicarsi ad un nuovo hobby sarebbe meglio per il loro umore.