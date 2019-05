Durante la settimana dal 10 al 16 giugno 2019, la Luna si sposterà dai gradi della Vergine a quelli del Sagittario, dove transita anche Giove. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno mentre Mercurio, Marte e il Nodo Lunare stazioneranno nel segno del Cancro. Sole e Venere rimarranno stabili in Gemelli, come Nettuno in Pesci e Urano in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Pubblicità

Pubblicità

Cancro innamorato

Ariete: nervosi. Le copiose dissonanze planetarie renderanno i nativi oltremodo nervosi durante questa settimana. Sabato il giorno ideale per visitare nuovi luoghi con l'amato bene.

Toro: disorganizzati. Le influenze astrologiche potrebbero confondere le idee dei nati Toro, rendendoli inclini a una difficile organizzazione elle faccende pratiche. Dal lunedì al pomeriggio di mercoledì le faccende di cuore saranno in primo piano.

Oroscopo settimanale dal 10 al 16 giugno 2019: Acquario creativo, Cancro innamorato, Leone ambizioso.

Gemelli: rivoluzionari. Dall'inizio dell'anno gli Astri sono stati spesso avari nel fornire soddisfazioni ai nati del segno, che con tutta probabilità in questa settimana sceglieranno di apportare cambiamenti significativi nella loro quotidianità.

Cancro: innamorati. Il focus settimanale sarà improntato con ogni probabilità nelle faccende di cuore per quanto riguarda i nati Cancro. L'intesa affettiva e passionale sarà ai massimi livelli nella giornata di giovedì.

Pubblicità

Leone ambizioso

Leone: ambiziosi. Sette giorni in cui potrebbero crescere le mansioni da portare a termine, ma anche il lato economico potrebbe subire un'impennata che di conseguenza accrescerà l'ambizione in ambito professionale.

Vergine: contrasti lavorativi. L'ambito lavorativo potrebbe nascondere qualche insidia di troppo dalla giornata di mercoledì. Weekend da dedicare al relax più assoluto.

Bilancia: amore flop. Il lavoro proseguirà su livelli stabili, ma le faccende di cuore potrebbero divenire nervose senza che i nati Bilancia ne capiscano la reale motivazione.

Scorpione: famiglia d'origine. Dopo le prime due giornate tranquille, ne seguiranno altre cinque ben più movimentate, specialmente per quanto riguarda la famiglia originaria dei nati del segno.

Acquario creativo

Sagittario: briosi. La settimana si rivelerà piena di sorprese già da lunedì e con tutta probabilità i nati del segno saranno frizzanti e briosi affrontando al meglio le problematiche.

Capricorno: incontentabili. I desideri dei nativi si faranno sempre più grandi con il passare dei giorni, tanto che il partner potrebbe metterli di fronte all'evidenza dei fatti.

Pubblicità

Acquario: creativi. Idee e progetti andranno di pari passo, aiutati dalla creatività che i nati Acquario dimostreranno di saper sfruttare, specialmente i lavoratori autonomi.

Pesci: letargici. Durante questi giorni, i nativi potrebbero preferire isolarsi dal mondo circostante dedicando le loro giornate tra film, divano e letto. Sarà bene che contrastino questa noia, optando per qualche uscita serale con gli amici per cercare di divertirsi e sgombrare la mente dai cattivi pensieri.