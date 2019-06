Durante la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019 troveremo Mercurio in viaggio dai Gemelli al segno del Cancro, dove stazionano anche Marte ed il Nodo Lunare. La Luna si sposterà dai Gemelli alla Vergine, mentre Urano e Venere rimarranno sui gradi del Toro. Il Sole permarrà in Gemelli, così come Nettuno sarà stabile nel segno dei Pesci. Plutone e Saturno si troveranno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario.

Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete nervoso

Ariete: nervosi. Sette giorni conditi da alti e bassi umorali, nei quali, probabilmente, il nervosismo dei nativi verso le persone con cui avranno a che fare sarà una costante. Attriti amorosi da mercoledì a venerdì.

Toro: pantofolai. Le influenze astrologiche della settimana potrebbero far preferire ai nati del segno la vita domestica. Un film sul divano assieme all'amato sarà la loro oasi di tranquillità, specialmente nei primi tre giorni.

Gemelli: sospettosi. Il comportamento del partner negli ultimi giorni ha insospettito i nati del segno che, con ogni probabilità, questa settimana vestiranno i panni di investigatori per vederci più chiaro.

Cancro: attriti lavorativi. Se da un lato le giornate del 4 e 5 giugno risulteranno favorevoli alle faccende di cuore, dall'altro l'ambiente lavorativo potrebbe presentare qualche ostacolo nel relazionarsi coi nuovi colleghi.

Lavoro 'top' per il Leone

Leone: lavoro a gonfie vele.

L'ambiente di lavoro potrebbe nascondere più di un'insidia ma i nati Leone, c'è da scommetterci, sfodereranno la grinta che li contraddistingue uscendone vittoriosi.

Vergine: confusi. Mercurio dissonante potrebbe appannare idee ed intenti dei nativi durante questi sette giorni. Rimandare le incombenze pratiche e lavorative meno urgenti potrebbe essere la soluzione migliore.

Bilancia: lavoro sereno. L'ultimo periodo al lavoro è stato pesante e stressante ma in questa settimana la situazione potrebbe volgere al bello e, per i più fortunati, potrebbe esserci anche un'alleggerimento dei compiti routinari.

Scorpione: attenzioni alla famiglia originaria. Il focus dei sette giorni sarà orientato, con ogni probabilità, verso la famiglia d'origine per i nati Scorpione. Il loro aiuto risulterà fondamentale per risolvere ogni questione.

Capricorno ambizioso

Sagittario: briosi. Saranno l'anima della festa in questa settimana i nativi, specialmente da mercoledì a domenica, sia con gli amici di sempre che col partner ed i figli. Divertimento e sorrisi saranno all'ordine del giorno.

Capricorno: ambiziosi. Gli Astri settimanali favorevoli potrebbero non essere sufficienti per i nativi che, con tutta probabilità, alzeranno ancora un po' l'asticella dell'ambizione. Tale scelta potrebbe far scorgere loro nuove opportunità, sinora celate.

Acquario: shopping. Il periodo di 'revisione' della loro quotidianità prosegue ed in questa settimana potrebbero ritagliarsi ampi spazi dedicati allo shopping. Sarà bene che non esagerino con le spese.

Pesci: occhio ai vecchi rancori. La mente dei nati del segno, guidata dal languido Nettuno nel loro segno, potrebbe farli viaggiare malinconicamente sulle note di vecchi amori mai dimenticati. Se si lasceranno sopraffare la malinconia potrebbe assalirli.