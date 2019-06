Martedì 4 giugno 2019 la Luna, il Nodo Lunare e Marte si troveranno in Cancro mentre il Sole e Mercurio stazioneranno nel segno dei Gemelli. Venere e Urano permarranno sui gradi del Toro come Plutone e Saturno che rimarranno nel segno del Capricorno. Nettuno sarà stabile in Pesci e Giove si troverà in Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: ambienti nuovi. Le sollecitazioni astrali spingeranno i nativi ad optare per visitare nuovi luoghi, probabilmente assieme all'amato bene.

Lavoro in secondo piano.

Toro: fiacchi. Lo scarno bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe rendere i nati Toro inclini alla fiacchezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche. Già verso sera acquisteranno maggiori energie.

Gemelli: intuitivi. Mercurio ed il Sole nel loro segno doneranno ai nativi uno spiccato intuito, sia che si tratti dell'ambito lavorativo che delle faccende di cuore. Serata passionale.

Cancro: attriti lavorativi.

Cancro: attriti lavorativi.

Il periodo burrascoso al lavoro sembra non volersi arrestare e la giornata non farà probabilmente eccezione. Sarà bene che evitino qualunque diverbio coi nuovi colleghi.

Leone: creativi. Le favorevoli posizioni astrali regaleranno ai nati Leone una buona dose di creatività che, c'è da scommetterci, indirizzerà nelle questioni lavorative.

Vergine: lavoro 'flop'. I Pianeti lenti si scontreranno con quelli veloci provocando, con ogni probabilità, qualche insidia di troppo nel luogo di lavoro.

Sarà bene che non deleghino le loro mansioni a terzi per evitare un sonoro rimprovero dal capo.

Bilancia: fantasiosi. Sebbene le influenze astrologiche non saranno idilliache, i nati del segno sapranno viaggiare di fantasia e rendere ogni ostacolo un'opportunità.

Scorpione: puntigliosi. Sfuggire alle 'grinfie' dei nati Scorpione sarà impresa ardua. Una tra le loro peculiarità, ovvero la puntigliosità, potrebbe venir fuori, provocando qualche disappunto tra le persone che avranno accanto.

Sagittario: nuove strade. Anche se i nativi hanno una relazione amorosa stabile ed un lavoro di tutto rispetto, potrebbero desiderare ardentemente altro per soddisfare le loro smanie di cambiamento.

Capricorno: ostinati. Astri pressochè favorevoli potrebbero non bastare per i nati del segno che decideranno di vagliare contemporaneamente la valenza economica di più fronti possibili. Sarà bene che si concentrino su meno obiettivi economici per evitare dispersioni energetiche.

Acquario: perplessi. Nell'ambiente lavorativo qualcosa è cambiato e, probabilmente, qualcos'altro sta mutando ancora. Gli Acquario potrebbero risentire di tali cambiamenti che tenderanno a destabilizzarli.

Pesci: focus sulle finanze. Lo 'spendi e spandi' dell'ultimo periodo potrebbe mostrare il conto proprio in questo periodo. Serrare i cordoni della borsa aiuterà i nativi a ristabilire la loro situazione economica.