Nella giornata di lunedì 29 luglio i nativi Toro saranno particolarmente energici, al punto da piazzare un successo dietro l'altro sul posto di lavoro, mentre i nativi Vergine saranno particolarmente ispirati nel portare avanti i loro progetti lavorativi. Scorpione sarà particolarmente nervoso, mentre i nativi Acquario saranno messi sotto pressione sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'oroscopo per la giornata di lunedì 29 luglio 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 29 luglio 2019 segno per segno

Ariete: sarete piuttosto impegnati sul posto di lavoro e dovrete fare molta fatica per portare a termine le vostre mansioni.

Ciò nonostante a fine giornata vi ritroverete con più guadagni del previsto. Voto - 7

Toro: vi sentirete particolarmente energici al punto da riuscire a fare qualunque cosa. Sul posto di lavoro infatti non mancheranno i successi lavorativi con notevoli guadagni, inoltre riuscirete a trovare del tempo per stare con il partner. Voto - 8

Gemelli: fareste meglio ad evitare di spendere tutti i vostri risparmi in quanto state attraversando un brutto periodo dal punto di vista economico.

Meglio l'amore, anche se potrebbe esserci qualche lite di poco conto. Voto - 7

Cancro: sarà una giornata piuttosto interessante per i nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Potreste incontrare infatti una persona che per voi diventerà qualcosa di più che solamente un'amicizia. Voto - 8

Leone: fareste meglio a non sembrare troppo sicuri di voi stessi agli occhi degli altri, in quanto potreste commettere un errore sul posto di lavoro dandovi troppe arie.

Voto - 6,5

Vergine: avrete l'ispirazione per riuscire completare un importante progetto lavorativo durante la giornata di lunedì. Con un po’ di fortuna poi, riuscirete anche a guadagnarci bene. Voto - 8

Bilancia: vi sentirete piuttosto stanchi lunedì 29 luglio in quanto state lavorando troppo, al punto da non riuscire più a trovare del tempo per voi stessi. Cercate di riposarvi un po’. Voto - 6

Scorpione: sarete alquanto nervosi al punto da evitare il contatto con i vostri colleghi.

In amore bisogna avere pazienza con il partner in quanto sapete di avere torto. Voto - 6

Sagittario: giornata piuttosto stabile per i nativi del segno. Il lavoro procederà senza particolari problemi, mentre in amore il partner vi riserverà una giornata ricca di passione. Voto - 7,5

Capricorno: state attraversando un periodo buio. Vi sentirete particolarmente agitati e questo non fa bene alla vostra relazione con il partner, il rischio di causare un litigio aumenta.

Voto - 6

Acquario: sarete messi sotto pressione da parte del vostro capo durante la giornata di lunedì. Fate attenzione in quanto potreste commettere qualche errore che potrebbe costarvi caro. Voto - 6

Pesci: sarete in grado di risolvere alcuni dei vostri problemi personali e ciò servirà ad aumentare la fiducia in voi stessi. Prevista una serata all'insegna del romanticismo con il partner. Voto - 8