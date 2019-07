Nella settimana che va dal 5 all'11 agosto, l'Ariete si concederà qualche sfizio in più, mentre i nativi Toro saranno determinati ma soprattutto ostinati nel portare avanti i loro progetti lavorativi. Sagittario deciderà di compiere un breve viaggio in compagnia del partner, mentre Bilancia si sentirà carico di energie. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 5 all'11 agosto 2019.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 agosto 2019 segno per segno

Ariete: sarete più permissivi con voi stessi, considerati i guadagni delle giornate precedenti.

Infatti, deciderete di concedervi qualche sfizio come ricompensa dei vostri sforzi sul posto di lavoro. Voto - 8

Toro: sarete determinati ma soprattutto ostinati sul posto di lavoro. In questo modo riuscirete a lavorare sodo e ad aumentare sensibilmente i vostri guadagni. Voto - 8

Gemelli: inizio settimana favorito per i nativi del segno. Il lavoro procederà magnificamente, dove riuscirete a fare degli ottimi guadagni, mentre dal punto di vista sentimentale, ci saranno delle serate ricche di passione.

Voto - 8

Cancro: vi sentirete piuttosto giù di morale al punto che potreste anche causare il malumore verso chi vi sta attorno, soprattutto con i vostri familiari. Cercate di riprendervi. Voto - 6

Leone: settimana grandiosa per i nativi del segno. Sarete praticamente instancabili sul posto di lavoro, con un notevole aumento dei vostri guadagni. Ciò vi farà stare bene e il partner sarà felice per voi.

Voto - 8,5

Vergine: problemi sul posto di lavoro per i nativi del segno. Questa difficoltà dovuta anche ad un po' di stress, potrebbe creare dei problemi con il vostro capo. Voto - 6

Bilancia: sarà una settimana incredibile per i nativi del segno. Vi sentirete particolarmente energici al punto da risultare instancabili. Inoltre sarete particolarmente attraenti agli occhi del partner con serate ricche di passione e romanticismo.

Voto - 8,5

Scorpione: vi sentirete particolarmente stressati e piuttosto stanchi, al punto da avere qualche problema sul posto di lavoro. Ciò nonostante, il partner potrebbe essere in grado di far calmare il vostro nervosismo. Voto - 6,5

Sagittario: avrete una gran voglia di partire in vacanza e di prendervi una pausa dal lavoro. Potreste prendere in considerazione l'idea considerato che questa settimana non ci sarà una gran quantità di mansioni da svolgere.

Voto - 7,5

Capricorno: non avrete troppa voglia di lavorare o di impegnarvi a fare qualcosa, infatti vi sentirete piuttosto stanchi e con una gran voglia di vacanze. Tuttavia, dovrete aspettare ancora qualche giorno. Voto - 7

Acquario: potreste avere qualche problema nella vostra relazione di coppia durante la settimana perché potreste incontrare una persona in grado di compromettere la vostra storia.

Cercate di analizzare bene la situazione. Voto - 7

Pesci: avrete più tempo da dedicare a voi stessi durante la settimana. Deciderete di dedicarvi dunque alle vostre passioni, ciò nonostante potreste involontariamente isolarvi dagli altri. Voto - 7