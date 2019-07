L'Oroscopo del 29 luglio è pronto a svelare l'andamento della giornata d'inizio settimana per tutti i segni dello Zodiaco. Periodo critico per le persone del Cancro. Favoriti i nuovi incontri e le amicizie per i nativi del Sagittario. Di seguito, le previsioni degli astri della giornata di lunedì per i 12 segni.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Inizio settimana importante per gli incontri.

Coloro che hanno lavorato troppo, possono prendersi una pausa per trovare l'amore o per dedicare più tempo ai propri cari. Questo è il momento giusto per organizzare o partire per le vacanze.

Toro – Nel fine settimana avete avuto un calo di energia. Adesso, in vista di una settimana migliore, si recupera. Agosto è il mese della ricostruzione e definisce meglio i cambiamenti iniziati già da luglio.

Chi ha lasciato un lavoro, ora ha la possibilità di prenderne un altro. Le coppie che si amano potrebbero ufficializzare il fidanzamento entro la fine del mese.

Gemelli – Molti di voi si sentono stanchi già dalle prime ore del mattino. I pensieri sono troppi e ci sono troppe cose da organizzare nei prossimi giorni. È un inizio di settimana da vivere in completo relax. Se intorno ci sono agitazioni o polemiche, lasciate perdere e pensate solo a cose piacevoli.

Cancro – Periodo critico per coloro che hanno un'attività, magari alcuni decidono di chiudere o cambiare. Al momento è importante tagliare le spese inutili. Anche coloro che lavorano part-time riscontrano problemi. Tutto procede meglio in campo sentimentale. Questo è il momento giusto per valutare una relazione.

Leone – Le storie che hanno subito una crisi possono chiudere, coloro che vivono una nuova storia sono alla ricerca di garanzie.

Per molti di voi questo non è affatto un periodo rilassante. Nel lavoro ci sono troppi conflitti e avete la necessità di recuperare dei soldi.

Vergine – È un lunedì sottotono nel fisico. Coloro che hanno un lavoro proprio spesso arrivano alla sera scarichi e senza energia. Molti di voi non riescono a stare fermi, spesso si annoiano anche in vacanza. Avete un continuo bisogno di esercitare la mente. Si consiglia un po' di relax e di evitare le ore piccole.

Previsioni di lunedì 29 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia – Si consiglia alle coppie che in questi giorni si sono allontanate di riconciliarsi nel mese di agosto. In questa giornata ci saranno più emozioni e più tempo da dedicare al partner e alla famiglia. Potrebbe esserci qualche ansia dovuta a una spesa extra.

Scorpione – Spesso vi aspettate molto dagli altri, ma se affidate il vostro destino a loro rischiate di stare male.

Si consiglia di scaricare le tensioni e vivere un po' alla giornata. In amore potrebbe esserci un ritorno di un ex. Nelle nuove relazioni più che andare avanti si va indietro. Gli astri impongono riflessione e vi consigliano di gestire meglio il futuro.

Sagittario – Questa è una giornata che parte bene. Avete una gran voglia di stare vicino alla persona amata. Un buon lunedì per favorire incontri ed amicizie. Dovrete prendere una decisione lavorativa, magari un cambio di luogo. Non sottovalutate i nuovi amori.

Capricorno – Buone prospettive per coloro che lavorano in proprio. Proprio in questa giornata potete trovare una soluzione o risolvere un problema legale. In questo periodo state affrontando un cambiamento personale ed emotivo. Anche se nella coppia c'è stata una crisi, nel mese di agosto è possibile un recupero. Incontri favoriti.

Acquario – Gli ultimi giorni sono stati davvero stressanti. Spesso vi distaccate dalla realtà, avete una mente molto fertile. Un progetto per voi importante è stato chiuso, vorreste fare qualcosa di diverso ma non potete per via della mancanza di soldi.

Pesci – Nelle ultime settimane avete fatto troppo. Adesso avete qualche ostacolo da superare sia nel lavoro che nei contratti. Fate attenzione ad alcune persone che sono attraenti, potrebbero lasciarvi molti dubbi. È il momento di prendervi un po' di libertà e rilassarvi con qualche serata dedicata ai concerti o alle sagre di paese.