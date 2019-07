Durante la giornata di giovedì 1° agosto, i nativi in Ariete e Bilancia potrebbero avere dei problemi sul posto di lavoro. Cancro in risalita, mentre Leone e Toro passeranno una giornata all'insegna della passione in compagnia del partner.

I Gemelli si concentreranno sulla vita di coppia, mentre Vergine dovrà impegnarsi a fondo per completare un progetto importante.

Oroscopo per la giornata di giovedì 1° agosto segno per segno

Ariete: i vostri sforzi sul posto di lavoro durante le giornate precedenti vi permetteranno di tornare a guadagnare bene durante la giornata di giovedì 1° agosto.

Tutto ciò, di conseguenza, risolleverà il vostro umore. Voto - 7,5

Toro: giornata ricca di passione per i nativi del segno. I single potrebbero riuscire a trovare l'anima gemella, mentre per le coppie già consolidate il feeling sarà alle stelle e permetterà di rafforzare ulteriormente il legame. Voto - 8

Gemelli: il partner sarà la vostra fonte di benessere e divertimento durante la giornata di giovedì.

Potreste prendere in considerazione l'idea di organizzare un piccolo viaggio in compagnia della vostra dolce metà. Voto - 7,5

Cancro: giornata in risalita per i nativi del segno. State riacquistando fiducia in voi stessi e il vostro umore sarà in netto miglioramento. Di conseguenza, vi sentirete pronti ad uscire con gli amici per una serata all'insegna del divertimento. Voto - 7,5

Leone: giornata incredibile.

Sarete particolarmente teneri e affettuosi nei confronti del partner, e in serata ci sarà anche spazio per tante coccole romantiche. Voto - 8

Vergine: state lavorando a un progetto che potrebbe farvi fare un salto di qualità, ma per portarlo a termine servirà tutto il vostro impegno e forse l'aiuto di un collega. Voto - 7,5

Bilancia: sarà una giornata piuttosto difficile, poiché avrete una gran mole di lavoro che non sarete in grado di portare a termine.

Voto - 6,5

Scorpione: dovrete fare un favore ad un vostro collega sul posto di lavoro, ma nonostante ciò non è detto che questa disponibilità vi verrà ricambiata. Voto - 7

Sagittario: giornata fortunata per i nativi del segno per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un impiego, giovedì sarà il giorno adatto, mentre per chi lavora da tempo potrebbero essere in arrivo delle belle notizie.

Voto - 8

Capricorno: nelle giornate precedenti avete perso di vista l'amore di coppia, ma durante il 1° agosto riuscirete a ripristinare l'affiatamento con il partner. Voto - 8

Acquario: ultimamente state spendendo troppi soldi e le vostre finanze ne stanno risentendo. Cercate di risparmiare, evitando di comprare cose superflue. Voto - 6,5

Pesci: potreste avere qualche problema con un amico durante la giornata di giovedì a causa di un'incomprensione.

Cercate di chiarirvi a fondo per non rovinare la vostra amicizia. Voto - 6,5