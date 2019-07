Lunedì 22 luglio 2019 la Luna si troverà nel segno dell'Ariete, mentre Marte sarà sui gradi del Leone. Nel frattempo Mercurio, Venere, il Nodo Lunare ed il Sole stazioneranno in Cancro e Nettuno sarà stabile in Pesci. Intanto Plutone e Saturno rimarranno sull'orbita del Capricorno, mentre Giove permarrà in Sagittario ed Urano in Toro.

E' ora interessante approfondire le previsioni astrologiche di ciascuno dei 12 segni zodiacali.

Pubblicità

Pubblicità

Ariete bellicoso

Ariete: bellicosi. Il loro carattere impulsivo e spesso irruento potrebbe prepotentemente emergere in questo primo giorno della settimana, grazie sopratutto alla Luna nel loro segno unita a Marte nel loro elemento. Sarà bene che non inneschino nuove 'battaglie personali' solo per il gusto di farle.

Toro: stanchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri in questa giornata potrebbe risultare scarno e, di conseguenza, rendere i nativi poco vogliosi di lavorare alacremente come invece fanno di solito.

Pubblicità

Gemelli: briosi. Il loro sorriso sarà contagioso in queste 24 ore e gli amici cercheranno la loro allegra compagnia per uscite mondane. Le richieste d'attenzioni del partner saranno, con ogni probabilità, soddisfatte durante le ore serali.

Cancro: taciturni. Poca la voglia di fare e di comunicare quella che oggi potrebbero avere i nativi del segno, a causa delle copiose dissonanze planetarie. Scucirgli una parola di bocca sarà molto complicato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone progettuale

Leone: progettuali. Il Sole è prossimo al loro segno ed i nati Leone si metteranno, c'è da scommetterci, di buona lena per programmare le prossime mosse da effettuare. Entusiasmo contagioso.

Vergine: amore 'flop'. L'ambiente lavorativo sta assorbendo parecchie energie dei nativi, sia fisiche che mentali, e questo lunedì a pagarne lo scotto potrebbe essere la loro relazione affettiva trascurata ultimamente.

Bilancia: routine. Lunedì senza troppe novità che potrebbe scivolare via tra la routine quotidiana. Sarà bene che i nati del segno sfruttino questa stasi per ricaricare le batterie in vista dei prossimi giorni.

Scorpione: scelte azzardate. Qualcosa frulla nella mente dei nativi, ma probabilmente, viste le dissonanze astrali, sarà qualche mossa inaspettata ed azzardata, quindi alcuni farebbero bene a ponderare accuratamente tutto prima di attuarla.

Pubblicità

Acquario distratto

Sagittario: stakanovisti. L'accoppiata Marte-Giove donerà grinta e slancio lavorativo ai nati Sagittario questo lunedì, specialmente per chi opera alle dipendenze altrui. Amore in stand-by.

Capricorno: svogliati. Poca la voglia di mettersi di buona lena a lavorare quella che potrebbe 'colpire' i nati del segno quest'oggi. Dedicarsi ad un hobby rigenerante e rilassante sarebbe un'ottima idea.

Pubblicità

Acquario: distratti. Idee ed intenti dei nati Acquario saranno, con ogni probabilità, appannati in questa giornata e la loro lucidità potrebbe farne le spese. Attenzione maggiore durante le ore pomeridiane.

Pesci: oziosi. La giornata dei nativi potrebbe scorrere tra una serie tv, la tavola da pranzo ed il letto, perché i nati del segno non avranno alcuna voglia di darsi da fare in alcun ambito.