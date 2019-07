L'Oroscopo dell'amore di coppia settimanale segue i transiti planetari favorevoli e in particolare il passaggio lunare che coinvolge Pesci, Ariete, Toro e Gemelli. Gli aspetti astrali promettono effusioni dolci e tanta tenerezza nelle relazioni, ma occorre che ciascun simbolo zodiacale investa le proprie energie per il benessere della relazione. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Nuove emozioni nell'oroscopo dell'amore

Ariete: non sarà un periodo molto luminoso per l'amore per via di Venere che risulterà in quadratura con Luna. Tuttavia sarete molto affettuosi e sentimentali con il partner, grazie a una nuova energia solare conferitavi nella giornata di giovedì.

Toro: la Luna nel vostro cielo nel fine settimana vi renderà più pacati ma avrete bisogno di sicurezze, di conferme dal partner e tenderete a fuggire dalle responsabilità e dalle complicazioni sentimentali.

Puntate su un dialogo più costruttivo, Mercurio è dalla vostra parte.

Gemelli: a inizio settimana Luna in sestile vi renderà molto intuitivi e profondi in coppia. Un magnetismo personale, tutto da riversare nella relazione a due, sarà rinforzato dalla presenza del Sole e raggiungerete il culmine della vitalità amorosa soprattutto domenica.

Cancro: l'amore di coppia diventerà positivo in questa settimana, con Venere che garantirà splendide emozioni.

Cercherete di tenere un atteggiamento diplomatico in coppia, anche scendendo a compromessi per paura di sconvolgere questa magia delicata e profonda.

Leone: Sole nel vostro cielo e in domicilio a metà settimana vi regalerà una personalità dirompente, accattivante e molto generosa in coppia. Molto passionali per via della vicinanza di Venere, potrete approfondire l'amore in ogni sua sfaccettatura.

Vergine: nel fine settimana in particolare i sentimenti prenderanno il volo e potrete contare su una Luna favorevole che approfondirà le vostre sensazioni più calde e avvolgenti. Pazienti e concreti, tuttavia potreste diventare eccessivamente gelosi in coppia e in modo inaspettato.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna quadrata a Venere a metà settimana renderà la relazione a due piuttosto nostalgica e potrebbero risvegliarsi dei ricordi passati che vi faranno sentire molto sentimentali.

Attenzione a non essere troppo possessivi con il partner.

Scorpione: schiverete i conflitti, soprattutto a inizio settimana, affrontando eventuali tensioni con calma e molto 'sangue freddo'. La dolcezza vincerà su tutto e sarete molto complici con il partner. Attenzione solo a metà settimana quando un Sole in quadratura vi renderà inquieti e sempre alla ricerca di qualcosa che vi soddisfi.

Sagittario: Marte in questa settimana vi darà una sferzata di energia utile per rendervi più temerari in amore, pronti ad osare e a non perdere le occasioni fortunate per la coppia.

Questa nuova vitalità vi renderà più tranquilli e pronti ad approfondire l'amore in modo più soddisfacente.

Capricorno: Saturno e Luna in quadratura vi renderanno piuttosto malinconici, ma più che altro queste sensazioni negative saranno scatenate dal vostro inconscio e vi faranno temere il peggio. Non abbiate paura, il fine settimana sarà più positivo per il vostro amore di coppia.

Acquario: attenzione a un atteggiamento eccessivamente reattivo che si manifesterà in maniera sfrenata a metà settimana. Troppo impulsivi e irritabili, non riuscirete a controllare facilmente queste sensazioni sprigionate da un Sole in opposizione che in sinergia con Marte, acuisce anche un bisogno di indipendenza e di fantasticare al di fuori della coppia.

Pesci: puntate tutto su un fine settimana da favola con Luna in sestile venerdì e sabato. Le vostre emozioni di coppia diventano più serene ed equilibrate, così potrete dimostrare al partner il vostro amore in modo più coinvolgente, soprattutto domenica, quando l'astro d'argento entrerà a illuminare il vostro cielo.