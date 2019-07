Durante la settimana dal 22 al 28 luglio 2019 la Luna viaggerà dai Pesci, dove staziona Nettuno, sino ai Gemelli. Venere, Marte ed il Sole si troveranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nell'orbita del Cancro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Giove sarà nel Sagittario ed Urano si troverà nel segno del Toro.

Routine per Gemelli

Ariete: focus familiare. I comportamenti e le prese di posizione dei nativi saranno messi sotto osservazione dalla famiglia originaria, che probabilmente muoverà loro qualche critica invano.

Pubblicità

Pubblicità

Amore in secondo piano.

Toro: poco lucidi. La dissonanza mecuriale potrebbe giocare un 'tiro mancino' ai nati del segno, rendendoli, con ogni probabilità, inclini alla distrazione durante lo svolgimento delle incombenze lavorative.

Gemelli: routine. Dal lunedì al sabato non vi saranno grosse novità o scossoni di sorta per i nati Gemelli. Domenica, invece, di dedicheranno alla persona amata con grande soddisfazione di quest'ultima.

Pubblicità

Cancro: lavoro 'flop'. Troppe delusioni nell'ambiente lavorativo durante l'ultimo periodo potrebbero trascinarsi sino a questa settimana e rendere poco volenterosi i nativi. Il 22 sarà la giornata più tranquilla.

Novità per Leone

Leone: buone nuove. I nati Leone avvertiranno che l'aria sta mutando. Le cose andavano bene anche prima, ma adesso qualche bella novità potrebbe giungere senza preavviso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: cambio di rotta. Una settimana cruciale per i nati del segno che, con tutta probabilità, revisioneranno a fondo i loro progetti lavorativi e potrebbero optare per la ricerca di una nuova occupazione.

Bilancia: stress. Tante, forse troppe, le urgenze domestiche e lavorative che i nati Bilancia saranno chiamati ad ultimare in questi sette giorni che, di conseguenza, potrebbero stressarli oltremodo.

Scorpione: sia al lavoro che nell'ambiente domestico qualche insidia potrebbe nascondersi tra le persone con cui si avrà a che fare o nelle mansioni che ci dovranno svolgere. Sarà bene non rispondere alle provocazioni.

Proposte lavorative per Sagittario

Sagittario: probabilmente ci sarà qualche ottima proposta lavorativa per i nati del segno, che farebbero bene a non farsela scappare.

Capricorno: se da una parte le faccende lavorative andranno ottimamente, dall'altro probabilmente quelle affettive subiranno delle asperità astrali ed un po' di nervosismo in coppia sarà da mettere in conto.

Pubblicità

Acquario: flirt. Una nuova conoscenza affettiva potrebbe sfociare in un flirt estivo durante questa settimana per i single del segno. Chi vive una relazione stabile avrà in dono una buona dose di focosità, specialmente da giovedì a domenica.

Pesci: arrendevoli. Se qualcosa non girerà per il verso giusto, c'è da scommettere che i nati Pesci tireranno i remi in barca senza provare nuovamente. Il loro atteggiamento rinunciatario potrebbe far storcere il naso a più di una persona.