Le previsioni degli astri della settimana dal 22 al 28 luglio prevedono una fase di recupero per l'Acquario, mentre i Pesci saranno impegnati sul lavoro. Scopriamo l'Oroscopo per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: in ambito lavorativo vi piace essere protagonisti, ma in questo periodo dovrete farvi da parte. Avete bisogno di riposo e di recuperare le energie perse: il vostro corpo potrebbe risentire di un forte stress se non prendete presto una pausa.

Toro: Marte vi creerà qualche malumore e tensione. Chi riuscirà a mantenere la calma saprà superare con facilità i propri problemi. Dovrete cercare di guardare al futuro con ottimismo e di appoggiarvi alle persone che vi stanno più care.

Gemelli: questa settimana da lunedì 22 a domenica 28 sarà molto interessante dal punto di vista sentimentale. Chi non ha una relazione potrebbe incontrare una fiamma che potrebbe rivelarsi poi molto importante.

Chi è invece già impegnato, potrà ritrovare la passione di coppia perduta.

Cancro: in questo periodo potrebbero esserci alcuni tensioni per voi, sopratutto in ambito familiare. Venere in aspetto dissonante potrebbe portavi dei problemi a livello economico. In ambito lavorativo cercate di non creare litigi con i colleghi.

Leone: in ambito professionale le stelle vi porteranno grande fortuna e nuove prospettive.

Chi ha intrapreso nuovi progetti potrà già vederne i frutti a breve. A livello sentimentale sembra essere tutto tranquillo con il partner. Chi è single al momento non sente il bisogno di avere una relazione.

Vergine: avete deciso di dedicare questa settimana dal 22 al 28 luglio al riposo, ma per voi non sarà facile spegnere i pensieri e dedicarvi ad un totale relax. Alcuni sono entrati in un periodo di riflessione perchè potrebbero dover prendere delle decisioni molto importati.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: grazie a Venere le vostre relazioni interpersonali saranno molto positive. Chi ha avuto delle discussioni nella coppia, potrà finalmente risolvere la situazione e ritrovare la serenità. Anche in ambito lavorativo la situazione sembra essere più tranquilla rispetto alle settimane passate.

Scorpione: Urano in transito sul vostro segno vi porterà a valutare alcuni seri cambiamenti nella vostra vita, come un trasferimento.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta interessante da non farsi scappare. Le nuove storie d'amore che nasceranno in questo periodo potrebbero rivelarsi molto interessanti.

Sagittario: energia e vitalità contraddistingueranno la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio. In questo periodo state piano piano costruendo alcuni progetti e portando avanti la vostra carriera. I prossimi mesi potrebbero rivelarsi molto impegnativi in ambito lavorativo.

Capricorno: un grande recupero è in arrivo per voi. Ritroverete grande sicurezza e serenità in ogni aspetto della vostra vita. Non dovrete avere paura di osare o di essere voi a fare i primi passi avanti. Anche per l'amore si prospetta un ottimo periodo.

Acquario: molti dei nati sotto il vostro segno zodiacale arrivano da un periodo complesso ed hanno bisogno di recuperare staccando la spina da tutte le preoccupazioni della vita quotidiana. Ricaricate le energie per cercare poi di ripartire al meglio.

Pesci: da tempo state lavorando ad un progetto ed in questa settimana dal 22 al 28 luglio avete fretta di chiudere un progetto. Poco vi importa del periodo estivo: l'importante per voi è ottenere i risultati che sperate. Riguardate la salute fisica.