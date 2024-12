L'oroscopo della giornata di giovedì 12 dicembre prevede un Ariete in forma smagliante grazie a Marte, mentre il Sagittario sarà più obiettivo e talentuoso nei propri progetti. Il Leone avrà bisogno di maggiore indipendenza per portare equilibrio nei propri rapporti sociali e professionali, mentre l'Acquario faticherà un po’ nel mostrare le proprie emozioni.

Previsioni oroscopo giovedì 12 dicembre 2024 con pagelle

Ariete: parte centrale della settimana che vi vedrà in forma smagliante e di buon umore. In amore godrete di una perfetta sintonia con la persona che amate, grazie anche all'appoggio del pianeta Venere.

Sul posto di lavoro avrete energie e buone idee da sfruttare per i vostri progetti, e poter mettere insieme risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in congiunzione al vostro cielo porterà maggiore sintonia tra voi e la persona che amate, nonostante Venere in cattivo aspetto. Il vostro rapporto non sarà perfetto, ma in questa giornata riuscirete a comprendere meglio i vostri sentimenti. Sul posto di lavoro attenzione a non lamentarvi di qualsiasi cosa, anche perché non siete nella posizione adatta per farlo. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima in campo amoroso. Questo giovedì vedrà buone stelle sopra di voi, perfette per condividere i vostri sentimenti verso la persona che amate.

Sul posto di lavoro non sarà il momento di prendere certe iniziative, perché con Mercurio in opposizione potrebbero non andare come da voi previsto. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di giovedì positiva in campo sentimentale per voi nativi del segno. Sarete travolti da un certo entusiasmo grazie alla Luna in sestile, godendo di un rapporto abbastanza romantico, ma soprattutto maturo.

Sul fronte professionale alcuni progetti avranno bisogno dei loro tempi. Non abbiate fretta, forzando le cose. Voto - 7️⃣

Leone: avrete bisogno di trovare la vostra indipendenza in questo periodo, e staccarvi da alcuni rapporti che ormai si stanno solo rivelando un peso per voi. In ambito professionale pianificate bene i vostri progetti, in modo tale da avere la situazione sotto controllo.

Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali favorevoli in campo amoroso per voi nativi del segno. La Luna in trigono dal segno del Toro porterà armonia nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Riguardo il lavoro invece, ci saranno ancora evidenti difficoltà da superare, e ci vorrà del tempo per risollevarvi. Voto - 7️⃣

Bilancia: farete faville in amore in questo periodo grazie a Venere in trigono. Single oppure no, mostrerete tutta la vostra sensibilità verso chi vi ha dimostrato tanto, aprendo le porte verso nuovi straordinari rapporti. In campo professionale i vostri progetti procederanno secondo uno schema ben preciso. Sarete abbastanza tranquilli e sicuri dei risultati che potrete raggiungere.

Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in crisi in questo periodo secondo l'Oroscopo. La vostra sensibilità inquieta potrebbe scatenare spiacevoli discussioni con il partner. Anche se avete ragione, avere delle reazioni eccessive potrebbe mettervi nei guai. In campo professionale attenzione a non essere troppo permalosi, anche perché non sarete sempre in grado di gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete obiettivi e talentuosi nei vostri progetti professionali in questo periodo. Vi sentirete piuttosto ispirati, con le idee giuste per provare a mettere insieme progetti originali e proficui. In amore ci sarà una buona stabilità tra voi e la persona che amate grazie a Venere.

Anche voi single riuscirete a legare facilmente con le persone intorno a voi. Voto - 9️⃣

Capricorno: il rapporto con il partner sarà brillante e maturo in questo giovedì di dicembre, grazie al sostegno della Luna in trigono. Se siete single, studierete a fondo nuovi rapporti, che magari potrebbero presto diventare qualcosa di più. In campo professionale sentirete l'esigenza di spingervi oltre, di gestire le vostre mansioni in modo diverso, per poter ottenere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di giovedì sottotono in ambito amoroso per voi nativi del segno. Venere sarà dalla vostra parte, ma con la Luna in quadratura dal segno del Toro, non sempre godrete di un'intesa perfetta con il partner.

In ambito lavorativo avrete cura dei vostri progetti, ma attenzione alle distrazioni. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata piacevole in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà armonioso e maturo grazie alla Luna in sestile, in particolare per voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale invece dovrete essere più sicuri dei vostri progetti, e lavorare dove vi sentite più preparati. Voto - 7️⃣