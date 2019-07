La giornata di mercoledì 24 luglio sarà caratterizzato da ore di relax e di godimento per i nativi del segno della Vergine, mentre questa distensione per il segno dell'Ariete sarà ancora un sogno che però potrà realizzarsi senza ostacoli. Più liberi di agire in totale libertà invece ci saranno i nativi del segno del Cancro e del Leone. Capricorno ancora sottotono a causa di Plutone, meglio invece il segno dell'Acquario, che svilupperà una creatività innovativa grazie al periodo di serenità che sta vivendo.

A seguire, le previsioni degli astri per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: voglia di evadere. Avrete bisogno di evadere dai vostri problemi per un po', anche per trovare il modo e il luogo ideali per riflettere su determinate decisioni da prendere. Ottimo in serata per quanto riguarda gli affetti, qualche incomprensione sarà sedata.

Toro: il partner vi farà capire che non siete molto presi dall'aspetto sentimentale in questo periodo, quindi dovrete trovare il modo di farvi perdonare in modo del tutto esclusivo e appagante.

Finanze da tenere sott'occhio.

Gemelli: avrete le “batterie scariche” ma sarete comunque in grado di riprendervi in fretta e di ripartire sul posto di lavoro in modo sereno e produttivo. Vi attenderà una sorpresa niente male da parte di qualche amico.

Cancro: sarete pronti per qualche follia con gli amici, ma il lavoro stressante sarà una spina nel fianco che durerà ancora per poco. Grandi progetti con il partner saranno organizzati in serata, attenti però a qualche ostacolo di troppo.

Leone: un po' irritati dai colleghi, da qualche scherzo fatto da loro, ma niente che il partner non possa rimediare con l'affetto che prova per voi. Il pomeriggio sarà dedicato a qualche acquisto, sia banale che importante.

Vergine: sarete in vena di viaggi, di vacanze, e finalmente tirerete una boccata di aria fresca di quelle che non avevate da molto tempo. L'amore in riavvicinamento vi darà quella vivacità che avete represso a lungo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora il lavoro che vi stressa, ancora a pensare vacanze che sembrano non arrivare, ma almeno le conquiste e la solidità della vostra relazione vi consoleranno dal turbinio di cose da fare e da pensare.

Scorpione: stare contro il partner vi porterà particolarmente fastidio, quindi penserete a concedervi qualche trovata geniale per risolvere il dilemma prima di quanto immaginiate. La vostra tenerezza vincerà su tutti i fronti.

Sagittario: qualche successo finanziario e amoroso vi daranno la serenità che meritavate e che avete conquistato da soli. Qualche piccolo litigio con qualche familiare però potrebbe rovinarvi qualche ora di questa giornata di mercoledì.

Capricorno: scostanti. Il nervosismo ispessirà il vostro carattere e il vostro atteggiamento rendendovi decisamente più “duri” del solito, tanto che qualcuno potrebbe lamentarsi di voi senza capire le vostre ragioni.

Acquario: tranquilli. Qualche cosa vi farà ritornare nella vostra routine fatta di calma e tranquillità, tanto che potrebbe anche emergere la vostra parte particolare, quella della creatività artistica. Largo quindi a disegno e altri hobby.

Pesci: non riuscirete a fare quel passo in più che potrebbe portarvi alla meta, quindi dovrete riflettere bene su cosa vi starà bloccando, se ci sono seconde persone che vi impediscono di agire a modo vostro.