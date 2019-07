Nuova giornata della prima settimana di luglio che prende il via. Diverse novità e cambiamenti per i dodici segni zodiacali. I Pesci, per esempio, vivranno una giornata di grande emotività, mentre per il Leone c'è la necessità di riposare di più ed evitare gli eccessi fisici. Nel dettaglio ecco l'Oroscopo del 3 luglio 2019 e le previsioni astrologiche dei segni.

Ariete: in questa giornata potreste vivere un calo in amore, è un momento sottotono, ma non per colpa vostra.

Attenzione se qualcuno punterà il dito contro di voi su una questione lavorativa.

Toro: è importante, in questo momento, lasciar partire qualche buona idea e qualche novità che potrà riguardare anche uno spostamento o un nuovo viaggio. Le stelle vi aiutano.

Gemelli: questo è un cielo che potrà cambiare la vostra vita, ma al momento vi sostiene in ogni vostra azione. Qualcosa potrebbe anche chiudersi oggi, ma alla fine non tutto sarà negativo.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale momento positivo.

A livello lavorativo c'è un piccolo successo, ma non si esclude che comunque stiate faticando parecchio per ottenere quanto voluto.

Leone: in questo momento c'è la necessità di evitare eccessi mentali e fisici nel lavoro, sarebbe anche il caso di evitare le spese di troppo. Ultimamente avete controllato poco le finanze.

Vergine: le coppie forti potrebbero pensare, durante questi mesi estivi, di dare una conferma alla propria storia. Se avete voglia di lasciar partire qualche progetto sentimentale importante datevi da fare.

Previsioni 3 luglio 2019: amore, lavoro e salute dei dodici segni zodiacali

Bilancia: questa sarà una giornata che potrà provocare qualche piccolo disagio nei sentimenti. Prendetevi tutto il tempo disponibile e non affaticatevi inutilmente.

Scorpione: con Venere che torna attiva e positiva al vostro segno si apre un periodo di soluzioni sentimentali e chiarimenti dei problemi nati nel passato. Sfruttate al meglio questo momento.

Sagittario: potete contare su alcune novità in questo momento.

Giugno è stato un mese difficile per tutte le coppie, ma ora si potrà recuperare e mettere una pietra sul passato.

Capricorno: in questa giornata si sconsigliano azioni esagerate e fuori luogo in amore. Per il lavoro possono esserci buona opportunità in arrivo, momenti migliori da non lasciarsi sfuggire.

Acquario: le responsabilità per alcuni diventano eccessive, non tutto quello che desiderate si può realizzare. Problemi a livello finanziario, state affrontando un periodo di spese eccessive.

Pesci: la vostra emotività raddoppia in questa giornata, vi sentite più forti e c'è molta voglia di fare. Nel lavoro entro poco sarà necessario fare scelte drastiche.