Il mese di luglio è arrivato. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per quanto riguarda il settore lavorativo, quello sentimentale e salutare per tutti i nati sotto il segno dello Scorpione per le giornate comprese tra il primo ed il 31 luglio 2019. Nel mese precedente, i nativi del segno hanno vissuto dei bei momenti grazie anche ad una buona energia. A livello salutare, con Marte in buon aspetto, è stato possibile risolvere anche dei problemi.

Non sono mancate soddisfazioni in campo lavorativo, ma anche a livello sentimentale ci sono stati dei bei momenti di recupero, con maggiori emozioni vissute.

Nel mese di luglio, a livello salutare potreste vivere dei momenti sottotono. È possibile che, a causa di variazioni climatiche, il fisico possa risentirne. Con Marte dissonante, in alcune giornate di inizio mese, ma anche della parte centrale, potreste sentirvi sotto pressione. Evitate di fare troppe cose e dedicate più tempo per voi. In campo lavorativo è possibile che alcuni progetti tardino ad iniziare, bisognerà aspettare la fine dell'estate per vedere dei risultati e poter fare dei passi avanti. In amore, i sentimenti saranno importanti, è un buon momento di recupero soprattutto per chi vuole fare delle nuove conoscenze.

Oroscopo luglio 2019 per lo Scorpione

Per quanto riguarda i sentimenti del segno, ci sarà un buon momento di recupero. Con Venere dalla vostra parte sarà possibile risolvere alcuni problemi nelle coppie, ma anche fare nuovi incontri che possono trasformarsi in qualcosa di temporaneo o di più importante. Se la vostra relazione è in bilico da tempo, evitate di invaghirvi di altre persone, ma affrontate la situazione senza dover creare situazioni imbarazzanti.

Nel mese di agosto, dovrete sistemare delle questioni a livello familiare; quello in arrivo non sarà un mese troppo tranquillo per i sentimenti, ma nulla di particolarmente disastroso.

Per quanto riguarda il settore lavorativo, quello di luglio, ma anche il prossimo mese di agosto, saranno dei periodi di attesa; è possibile che qualcuno debba aspettare delle risposte, prima di far partire delle nuove situazioni. Fate attenzione al lato economico, potrebbero infatti esserci delle spese improvvise.

Nella parte centrale del periodo, potreste vivere dei momenti sottotono a causa di preoccupazioni legate alla famiglia. È possibile che qualcuno in questo periodo voglia cambiare la propria mansione lavorativa: non mancheranno sotto questo punto di vista delle occasioni entro la fine del mese. Le prime tre settimane di luglio, non saranno particolarmente proficue dal punto di vista funzionale.