Nella giornata di mercoledì 24 luglio, alcuni segni zodiacali potranno finalmente rilassarsi e svagarsi, come la Vergine, mentre i nativi Ariete avranno bisogno di passare una giornata diversa dalla loro routine. Giornata ricca di affetti e passione per Leone e Cancro, mentre Capricorno sarà leggermente sottotono. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 24 luglio 2019.

Previsioni oroscopo 24 luglio 2019 segno per segno

Ariete: avrete bisogno di uscire dalla vostra routine e per farlo, deciderete di stravolgere la vostra giornata, uscendo fuori di casa per tutta la giornata di mercoledì, in compagnia degli amici oppure del partner.

Voto - 7,5

Toro: il partner vi farà notare come ultimamente non siete molto attivi sul piano sentimentale. Cercate di spiegare come stanno le cose e trovate un modo per farvi perdonare. Voto - 6,5

Gemelli: vi sentirete piuttosto stanchi durante la giornata di mercoledì, ciò nonostante cercherete in tutti i modi di lavorare per aumentare le vostre finanze. Voto - 7

Cancro: sarà una giornata ricca di affetti e di amicizie per i nativi del segno.

Cercherete infatti di passare una giornata all'insegna del divertimento più sfrenato forse, con qualche desiderio realizzato. Voto - 8

Leone: sarete un pò irritati nei confronti dei vostri colleghi durante la giornata di mercoledì. Ciò nonostante, il partner saprà come prendervi e regalarvi una serata all'insegna della passione e del romanticismo. Voto - 7,5

Vergine: avrete una gran voglia di viaggiare e il riavvicinamento con il partner sarà un ottimo pretesto per cercare di organizzare una bella vacanza solo per voi due.

Voto - 7,5

Bilancia: il lavoro si rivelerà piuttosto stressante durante la giornata di mercoledì e questo vi renderà piuttosto nervosi, al punto da poter compromettere la vostra relazione di coppia. Voto - 6

Scorpione: vi siete stancati di litigare continuamente con il partner e in questa giornata di mercoledì, cercherete di fare pace con l'amato bene a tutti i costi. Voto - 7

Sagittario: giornata di mercoledì in risalita per i nativi del segno.

Riuscirete a mettere a segno qualche successo lavorativo che vi ridarà fiducia nelle vostre capacità. Voto - 7,5

Capricorno: il nervosismo vi renderà piuttosto duri e irritanti nei confronti di chi vi sta intorno, al punto che potreste causare un litigio di poco conto. Cercate di calmarvi. Voto - 6

Acquario: tornare alla vostra vita di tutti i giorni sarà perfetto per stimolare la vostra creatività e in nella giornata di mercoledì vi tornerà parecchio utile per terminare un progetto a cui stavate lavorando.

Voto - 8

Pesci: qualcosa vi impedisce di portare correttamente a termine un vostro progetto lavorativo. Cercate di capire bene di cosa si tratta. Voto - 6,5