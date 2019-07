L'Oroscopo del giorno 19 luglio 2019 annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro per questo venerdì. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, saranno in tutto solo in tre, con buona pace di un solo altro costretto ad aspettare tempi migliori. Curiosi di sapere chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci potrà contare su un efficace appoggio astrale?

Bene, iniziamo pure con il presentare i segni migliori del giorno: a gongolare sia in amore che nel lavoro saranno senz'altro coloro nativi in Pesci, favoriti in modo efficace da una meravigliosa Luna nel segno. Ad avere ottime prospettive da sfruttare in questo finale di settimana saranno senz'altro Scorpione e Acquario, ambedue classificati con le cinque stelline della buona sorte. In merito ai restanti, ben pochi sono quelli in grado di tenere il passo dei migliori in classifica: curiosi?

In questo caso, l'Astrologia di oggi non vede di buon auspicio questa giornata per quelli del Sagittario: la quadratura posta in essere tra Nettuno verso il vostro Giove non promette nulla di facile. Pertanto, per i nati nel predetto segno di Fuoco, ogni cosa dovrà essere calcolata ed analizzata bene prima di fare qualsiasi azione. A questo punto nulla da aggiungere: andiamo pure a svelare la scaletta completa e subito dopo iniziare ad analizzare in profondità le previsioni di venerdì 19 luglio per i sei segni relativi alla seconda tranche zodiacale.

Classifica stelline 19 luglio 2019

L'Astrologia quotidiana è pronta a dare il consenso oppure a stroncare la giornata di venerdì 19 luglio? In primo piano, come consuetudine ormai consolidata, spicca la nostra nuova classifica stelline interessante il quinto giorno della corrente settimana. Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai più ed ai meno fortunati del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelline del giorno. Allora, pronti a dare un parere sull'odierna valutazione del vostro segno?

A seguire, il responso degli astri espresso dalle stelline quotidiane:

Top del giorno : Pesci - Luna nel segno;

: Pesci - Luna nel segno; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★: Sagittario.

Oroscopo venerdì 19 luglio, previsioni

Bilancia - Un buon venerdì si preannuncia a molti di voi della Bilancia. Durante la giornata potrebbero esserci positivi risvolti riguardo una questione di vostro interesse (ovviamente non possiamo essere più precisi).

Non ostinatevi a tenere atteggiamenti che in precedenza si sono già rivelati perdenti. Date una svolta netta e decisa a qualsiasi situazione che non funziona più da tempo. In amore, il vostro rapporto in alcuni casi sarà più facile da gestire e più sicuro; in altri frangenti potrebbero esserci lievi complicanze, tuttavia non difficili da arginare. Finalmente qualcuno tra voi riacquisterà totale fiducia nel partner: non abbiate paura di lasciarvi andare, godete la vita al meglio possibilmente senza rimpianti.

Single, la serenità in amore sarà sicuramente alla portata del vostro cuore, sempre se saprete valorizzare il sentimento e non dare niente per scontato. In questo caso le previsioni del giorno invogliano ad essere coscienti delle proprie possibilità. Nel lavoro infine, riuscirete a realizzare al meglio le direttive che vi saranno state imposte in precedenza. Una volta tanto potrete dare un calcio a tutto e dedicarvi a ciò che vi interessa veramente.

Scorpione - Il prossimo venerdì sarà certamente al 'top' per molti di voi Scorpione. In prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi principalmente legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano. Consiglio del giorno: cercate di amministrare le risorse disponibili con parsimonia e razionalità, specialmente se appartenete alla categoria di coloro cosiddetti 'di manica larga!'. In amore, il rapporto con la persona amata sarà vissuto con pace ed armonia. Sarà il momento di appianare eventuali differenze caratteriali, magari rinunciando a qualcosa di vostro in cambio di qualcos'altro da parte della persona amata. Sforzatevi di esprimere i vostri desideri appieno, per poi finalmente poter (ri)assaporare un rapporto migliore. Single, la pace che sentirete si tingerà di una nuova forza e tanta buona energia. In massima parte la buona riuscita del periodo sarà legato ad una meticolosa analisi anticipata dei vostri piani. Sarà il momento di lavorare sul vostro comportamento: prestate particolare attenzione ai piccoli dettagli che potrebbero davvero fare la differenza nella vostra vita amorosa. Nel lavoro, grazie alla riuscita di alcuni vostri progetti, sarete apprezzati e ricercati nell'ambiente in cui operate. Questo sarà motivo di orgoglio, il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Sagittario - Le previsioni per questo venerdì di fine settimana vi anticipano già da adesso che potrebbe essere abbastanza impegnativo. Classificato con le due stelline relative ai periodi da 'ko', la giornata (a dispetto degli altri comparti) vi assicura una forma fisica alquanto perfetta, con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi. Favoriti specialmente dove è richiesta destrezza e colpo d’occhio. In amore invece tutto il contrario, purtroppo! Visto il periodo non troppo a favore, non siate pretenziosi verso chi amate ma cercate di adottare un atteggiamento più elastico e meno duro. Ripromettetevi di essere più attenti e disponibili se eventualmente servirà di dare un aiuto alla vostra metà, così facendo la relazione ne trarrà vantaggio. Nella coppia si prevedono momenti di dolcezza alternati ad altri più o meno litigiosi: ci vorrà tempo e tanta pazienza per ottenere quel feeling giusto capace di appianare ogni scontrosità, da ambe le parti. Single, molti i pensieri per questa giornata non certo positiva. Fortunatamente potrebbe essere mitigata dall'appoggio spassionato di una bella persona: un amico o un'amica? Occhio alle arrabbiature: ci vorrà veramente poco per farvi innervosire! Nel lavoro, la precisione sarà una delle vostre qualità, tuttavia oggi meglio non essere troppo pignoli altrimenti vi ritroverete ad avere più impegni del dovuto.

Capricorno - Partirà non molto bene questa giornata di fine settimana, per poi riprendersi lievemente a tarda sera. Le predizioni di venerdì pertanto indicano un periodo interessato dalla più scontata delle normalità. Se affronterete le situazioni con lo spirito giusto potrebbe essere anche un buon momento per iniziare a pensare più in grande. Soluzioni in arrivo (probabilmente) per alcuni vostri problemi sorti di recente. In generale, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso potrebbe fare la differenza soprattutto nelle cose d'amore: Marte e Venere parzialmente positivi regaleranno una buona carica energetica unita a briciole di serenità. Nonostante state attraversando un periodo molto impegnativo, riuscirete a trovare anche il tempo per non trascurare troppo la persona amata: siate sempre disponibili a dare massimo affetto a chi avete nel cuore, ok? Single, troverete occasioni favorevoli per dimostrare l'entità dei vostri sentimenti verso chi sapete: saranno la vostra 'fonte di riconoscimento' rispetto ad altri eventuali concorrenti. Non siate troppo sospettosi verso gli altri, semplicemente cercate di essere solo voi stessi! Nel lavoro, anche se la fortuna non sarà tutta dalla vostra parte, le energie non mancheranno. Cercate di sfruttarle al meglio per fare anche quello che sembra impossibile: porterete a termine ogni cosa con successo.

Acquario - In arrivo un gran venerdì per voi Acquario. Sicuramente perfetta quasi tutta la giornata di fine settimana: risulterà in molti casi brillante e piacevole in primis nei rapporti interpersonali con risvolti efficaci anche nelle amicizie e in ambito familiare. In quest'ultimo ambito, gli astri vi riserveranno perfino qualche interessante sorpresina (ovviamente non a tutti). Sappiate anche che eventuali progetti o i piani strategici che avevate elaborato tempo addietro potranno essere coronati da un successo insperato. Pertanto, non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità ad iniziare dal settore relativo ai sentimenti: vi sentirete felici ed appagati della vostra vita di coppia. In generale, la giornata si prospetta all'insegna di un'ottima intesa sessuale che riuscirete a mantenere sicuramente a lungo con la completa collaborazione del vostro partner. Single, giornata importante per l’amore? Diciamo di si: sarà senz'altro il momento di fare delle verifiche sui sentimenti che provate da un po' di tempo a questa parte per quella persona che sapete. La Luna, in alcuni casi, favorirà la voglia di riconciliarvi con qualcuno/a: con quest'ultimo/a di recente è sorto un problema; verificate se è il caso di tentare un riavvicinamento oppure lasciar cadere la cosa per sempre. Nel lavoro invece, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Pesci 'top del giorno' - Giornata interessante la parte finale della settimana lavorativa valutata al massimo delle probabilità grazie all'ingresso della Luna nel settore. La 'musa dei poeti' farà il suo ingresso nel segno a partire dalle ore 23:19 della tarda serata: state pur certi che sentirete appieno tutta la sua forza coinvolgente già dalle prime ore di questa giornata. Per quanto riguarda l'eros e la passione pura, secondo l'oroscopo del giorno 19 luglio, i passaggi planetari interpolati con lo schema lunare creeranno magie da mille e una notte. Sarete carichi di energia positiva e saprete trasmettere una grande vitalità al vostro rapporto di coppia, magari incoraggiando positivamente anche la partecipazione di partner 'indecisi'. Se single invece, sentirete un ottimismo devastante pervadere ogni cellula del vostro corpo. Il vostro innegabile fascino sarà in ulteriore crescita, quindi il momento invoglierà a discutere con chi sapete di progetti, sogni nel cassetto o semplicemente novità da mettere in gioco. Nuove conquiste saranno estremamente alla portata, sarete al centro dell'attenzione oppure sarete nella mente dei vostri eventuali spasimanti. Nel lavoro, per concludere, la giornata si aprirà molto bene. Gli astri annunciano una novità che vi riguarda: potrebbe maturare qualcosa di determinante per il vostro successo.